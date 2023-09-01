هل يمكن أن يؤدي انتصار Grayscale إلى قبول صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة؟

بعد هزيمتها في المحكمة أمام Grayscale، تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) قرارا صعبا بشأن كيفية التعامل مع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للبيتكوين التي تطرق أبوابها والتي اصطفت بعدد أكبر من أي وقت مضى.

من المحتمل أن تختار هيئة SEC الموافقة على هذه الطلبات، مما سيؤدي إلى زيادة الوصول والتعرض إلى البيتكوين.

ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل أن تختار هيئة SEC إلغاء موافقاتها السابقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة، مما يترك جميع خيارات صناديق ETF البيتكوين غير متاحة للمشترين الأمريكيين.

الكرة في ملعب هيئة SEC؟

هناك عدة أسباب محتملة وراء قيام SEC برفض الطلبات السابقة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF البيتكوين.

أحد الاحتمالات هو أن الهيئة تعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية أكثر عرضة للتلاعب من صناديق الاستثمار المتداولة لعقود بيتكوين الآجلة.

احتمال آخر هو أن هيئة SEC تحاول عرقلة صناعة العملات المشفرة ولا تريد لها الانتشار أكثر.

بالإضافة إلى احتمال إلغاء موافقاتها السابقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة، يمكن لـ SEC أيضا استئناف حكم المحكمة في قضية Grayscale أو رفض طلب مؤسسة Grayscale بناء على سبب آخر.

وبخلاف ذلك، فإن الهيئة ملزمة بالسماح لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) بالمرور عبر بواباتها.

ما هي التأثيرات المحتملة؟

إذا سمحت هيئة SEC بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، فمن المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على البيتكوين وبالتالي احتمال ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، إذا ألغت SEC موافقاتها السابقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعقود بيتكوين الآجلة، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على البيتكوين وانخفاض سعره.

في النهاية، تبقى النتيجة غير مؤكدة وكلها مجرد تخمينات إحتمال أن تؤكدها أو ترفضها هيئة SEC مستقبلا.

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