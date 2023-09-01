محللي صناديق “بلومبرغ” يدلون بتوقعاتهم بشأن إطلاق صندوق ETF البيتكوين الفوري

توقع كل من “إريك بالتشوناس” و”جيمس سيفارت” وهما من محللي صناديق بلومبرغ المتداولة في البورصة (ETF)، أن هناك فرصة بنسبة 75٪ أن تحصل الولايات المتحدة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة بحلول نهاية عام 2023، وذلك بعد فوز Grayscale على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت على صناديق عقود البيتكوين الآجلة، إلا أن الهيئة لم تعطي الضوء الأخضر بعد لأي طلب يخص صناديق البيتكوين الفورية.

حكم المحكمة لصالح Grayscale يعزز التوقعات:

جاءت

Lot of people were asking yesterday. Eric and I have moved to 75% for 2023 launch of a spot #Bitcoin ETF and we think it’s almost a done deal that we will have one launched by the end of 2024. https://t.co/nO1gtSQzH1 — James Seyffart (@JSeyff) August 30, 2023

“بالتشوناس” و”سيفارت” بعد أن حققت شركة Grayscale انتصارا كبيرا على هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية لمحكمة مقاطعة كولومبيا قرار الهيئة برفض طلب مدير الأصول Grayscale لتحويل GBTC الخاص بها إلى صندوق استثمار متداول.

وصف حكم المحكمة رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب Grayscale بأنه تعسفي ويفتقر إلى الحجج.

ترقب قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات:

في حين أن الحكم لا يعني تلقائيا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على طلب Grayscale، إلا أن هناك توقعات صعودية بحدوث موافقة فورية على صندوق ETF البيتكوين قريبا.

أخبر “بالتشوناس” إنه لن يكون متفاجئ إذا أخرت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها في أعقاب حكم المحكمة الأخير، وأضاف أن الموافقة يمكن أن تحدث في أي وقت.

بشكل عام، وبحسب توقعات محللي بلومبيرغ فإن صندوق ETF البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة بات وشيكا.

اقرأ أيضا:

هل يمكن أن يؤدي انتصار Grayscale إلى قبول صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة؟

منصة “Robinhood” أصبحت خامس أكبر محفظة ايثيريوم في العالم