محللي صناديق “بلومبرغ” يدلون بتوقعاتهم بشأن إطلاق صندوق ETF البيتكوين الفوري

توقع كل من “إريك بالتشوناس” و”جيمس سيفارت” وهما من محللي صناديق بلومبرغ المتداولة في البورصة (ETF)، أن هناك فرصة بنسبة 75٪ أن تحصل الولايات المتحدة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة بحلول نهاية عام 2023، وذلك بعد فوز Grayscale على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت على صناديق عقود البيتكوين الآجلة، إلا أن الهيئة لم تعطي الضوء الأخضر بعد لأي طلب يخص صناديق البيتكوين الفورية.

جاءت

Lot of people were asking yesterday. Eric and I have moved to 75% for 2023 launch of a spot #Bitcoin ETF and we think it’s almost a done deal that we will have one launched by the end of 2024. https://t.co/nO1gtSQzH1