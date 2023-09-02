مؤشر البيتكوين يشير إلى “الخوف” بعد انخفاض السعر تحت مستوى 26,000 دولار

مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين، وفقا لموقع CoinGecko، تحول من وضع “محايد” إلى “الخوف”.

السبب هو انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 26,000 دولار، بعد فشله في البقاء فوق 28,000 دولار.

بعد هذا التغير، أصبحت قيمة المؤشر 40.

عادة، عندما يدخل المؤشر منطقة “الخوف”، يمكن للمتداولين انتظار ارتفاع السعر في المستقبل.

إذا كان المؤشر يشير إلى “الجشع”، فقد يكون هناك تصحيح قادم للسعر.

جدير بالذكر أن سعر البيتكوين عاد وارتفع قليلا إلى 27,000 دولار بعد فوز شركة Grayscale في محكمة ضد الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC).

لكن هذا الفوز لا يعني تحويل صندوق Grayscale الخاص بالبيتكوين إلى صندوق ETF بشكل تلقائي، لكنه أعطى دفعة إيجابية لسعر العملة.

الفوز حدث يوم الاثنين الماضي وساعد في رفع سعر البيتكوين إلى 28,000 دولار، بزيادة حوالي 8%.

لكن السعر تراجع في الأيام التالية، وفقد حوالي 2.48%، وانخفض إلى 27,000 دولار.

في الـ 24 ساعة الأخيرة، تراجع السعر بنسبة 5.37%، ووصل إلى 26,000 دولار، والآن يتتداول عند 25,700 دولار.

الأوضاع في سوق العملات المشفرة تتغير بسرعة، لذا يجب دائما أن يكون المتداولون على دراية بالتحليل والأحداث الجارية لاتخاذ قرارات مدروسة.

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