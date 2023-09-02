الموافقة على صندوق البيتكوين للتداول الفوري أمر لا مفر منه حسب تصريح الرئيس السابق لهيئة SEC

أثناء حديثه مع CNBC، صرح “جاي كلايتون”، الرئيس السابق للجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، بأن الموافقة على صندوق البيتكوين للتداول الفوري (ETF) هو شيء لا بد منه.

جاءت هذه التصريحات بعد قرار قضائي وصف رفض SEC لطلب Grayscale بأنه غير منطقي وعشوائي، مما يعتبر بمثابة إشارة للموافقات المحتملة في المستقبل.

لاحظ “كلايتون” أن الجداول الزمنية للتأخير تنسجم جيدا مع جدول المحكمة، مما يعني أن الهيئة تأخذ وقتها لتحديد الإجراءات المقبلة بعناية.

هذا وأكد “كلايتون” على تعقيدات التفريق بين الأوراق المالية وغيرها في عالم العملات المشفرة، خاصة عندما تجاوزت بعض الشركات القوانين أثناء إطلاقها لما يعادل العروض العامة في هذا القطاع.

ولفت الانتباه إلى أن المؤسسات المالية الرئيسية تعتقد أن الأسواق المالية للبيتكوين قد أصبحت مستقرة بما فيه الكفاية لمنع التلاعب.

وأشار “كلايتون” أيضا إلى أن الجهات المالية الموثوقة، التي تحمل واجبات ائتمانية، تسعى لتقديم منتجات البيتكوين للمستهلكين، مما يمكن أن يساهم في زيادة الثقة بالعملة المشفرة الأكثر شهرة.

مع اقتراب المواعيد النهائية لقرارات هيئة SEC في منتصف أكتوبر، يعد الوقت القادم بمثابة فترة حاسمة لتطور السوق والقوانين المتعلقة به.

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