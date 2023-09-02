شركة Robinhood تستعيد أسهمها من مؤسس FTX مقابل 605 مليون دولار

قامت شركة Robinhood، المتخصصة في تداول العملات الرقمية المشفرة والأسهم، بشراء أسهمها الخاصة مرة أخرى من القيادات السابقة لشركة FTX، ومنهم المدير التنفيذي السابق “سام بانكمان فريد” وشريكه “غاري وانغ”.

تم الإتفاق على شراء 55,273,469 سهم من أسهم Robinhood بتكلفة تقدر ب605.7 مليون دولار.

وتم التوصل لهذا الاتفاق مع مكتب United States Marshal Service (USMS) في تاريخ 30 أغسطس وأُنهيت الصفقة في اليوم الذي يليه.

وفقا لتقرير 8-K، تم تمويل هذه الصفقة من خلال الموارد المالية المتاحة للشركة.

في وقت سابق، بالضبط بتاريخ 8 فبراير 2023، أعطى مجلس الإدارة الضوء الأخضر للشركة لشراء معظم أو كل الأسهم المتاحة.

كان “بانكمان فريد” و”وانغ” يحتفظان بالأسهم من خلال صندوق التحوط “Emergent Fidelity Technologies”، الذي سبق له وأن تقدم بطلب الإفلاس في وقت سابق.

تمت مصادرة نحو 700 مليون دولار من أصول “بانكمان فريد” في يناير، بما في ذلك 455 مليون دولار من أسهم Robinhood، رغم المعركة القانونية التي تدور حول الحفاظ عليها.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الأسهم تم شراؤها بأموال مستخدمي FTX التي تم سرقتها في السابق.

بلغ سعر السهم المتوسط في الصفقة 10.96 دولار، وهو أقل من سعر السهم الحالي في السوق، والذي يبلغ 11.18 دولار.

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