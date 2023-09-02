مؤسس MakerDAO يقترح استخدام انقسام سولانا للمرحلة النهائية في استراتيجيته!

وجه وقدم “رون كريستنسن”، مؤسس MakerDAO، اقتراح لاستخدام انقسام (Fork) من بلوكشين سولانا كجزء من المرحلة النهائية لاستراتيجية Maker، وفقا لتغريدة ومدونة نشرها مؤخرا.

هذه المرحلة الأخيرة، المعروفة باسم “NewChain” تهدف إلى بناء بروتوكول Maker من جديد على بلوكشين مستقل.

وفقا لـ “كريستنسن”، هذه الخطوة ستعزز الأمان والكفاءة في النظام البيئي، مما يتيح له التغلب على الهجمات أو الفشل التقني بفعالية.

أبرز “كريستنسن” ثلاثة عوامل رئيسية لاختيار سولانا كأساس لـ “NewChain”.

أولا، يعتبر أداء سولانا فنيا ممتاز، خصوصا في الجوانب التي يحتاجها “NewChain”.

ثانيا، تظهر بيئة سولانا مرونة عالية وتتضمن مجتمعا نشطا من المطورين الذين يمكن لـ Maker الاستفادة منهم.

أخيرا، هناك العديد من المشاريع الناجحة التي انطلقت من انقسام عن سولانا، مثل شبكة Pyth، كدليل على قدرة سولانا على التكيف.

رغم ميزات سولانا، لم يتجاهل “كريستنسن” الخيارات الأخرى، مشيرا إلى “كوزموس” كمنافس جدير بالاعتبار، لكنه يعتبره أقل كفاءة مقارنة بـ سولانا.

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