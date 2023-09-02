كامبريدج تكشف معلومات جديدة عن نشاط تعدين البيتكوين: التفاصيل هنا

نشر فريق من جامعة كامبريدج دراسة حديثة عن نشاط تعدين البيتكوين.

تتحدث الدراسة عن كيفية تطور أجهزة التعدين وكمية الكهرباء التي يستخدمها نشاط التعدين.

الزيادة في نشاط تعدين البيتكوين:

مع شهرة البيتكوين، زادت عمليات التعدين حول العالم.

حسب فريق “كامبريدج” والذي بدأ في دراسة هذا الموضوع من عام 2019 فإن القلق يتزايد من إمكانية تأثير نشاط تعدين البيتكوين على البيئة.

تطور أجهزة التعدين:

في البداية، كان الناس يستخدمون كمبيوترات عادية لتعدين البيتكوين.

لكن مع مرور الوقت، أصبحت الأجهزة أكثر تطورا وكفاءة.

من CPU إلى GPU ثم FPGA وأخيرا إلى ASIC، كل هذا جعل التعدين أسرع وأكثر كفاءة.

كمية الكهرباء المستخدمة:

تقدم الدراسة أرقام مدهشة عن استهلاك الطاقة وبحسب التقديرات الأخيرة المنشورة في الدراسة فإن هناك تراجع في كمية الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين.

حيث صار البيتكوين يستخدم طاقة أقل مع مرور الوقت، خصوصا مع استخدام مصادر طاقة متجددة.

تؤكد الدراسة أيضا على ضرورة المزيد من البحث في هذا المجال.

مثل هذا النوع من الأبحاث مهم لفهم التأثير البيئي للبيتكوين، وهو يساعد في تحديد ما إذا كان يجب التفكير في حلول بيئية بديلة لنشاط تعدين البيتكوين أو لا.

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