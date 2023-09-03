عملة البيتكوين في سبتمبر: محلل يحذر من الانخفاضات القوية!

عادة، يعتبر شهر سبتمبر شهر صعب للبيتكوين، وبحسب المحلل “مايلز دويتشر”، قد يكون الوضع هذا العام أشد خطورة.

تتأثر العملات الرقمية المشفرة، والبيتكوين بشكل خاص، بوضع اقتصادي متقلب وقوانين غير مستقرة.

يحذر المحلل “مايلز دويتشر” من زيادة كبيرة في العرض ما قد يعرقل ظهور صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

سنوات طويلة من الخسائر في سبتمبر:

لطالما كان سبتمبر شهرا صعبا على متداولي البيتكوين، ويبدو الوضع في 2023 أكثر تحديا.

يتعين على المتداولين الانتباه لاستيلاء الحكومة الأمريكية على بيتكوين شركة FTX، وإطلاق وفك حجز عملات مشفرة جديدة ويتعلق الأمر هنا بالعديد من العملات الرقمية على رأسها:

Apecoin وAptos وOP…

في الظروف الاقتصادية العادية، يمكن للسوق تحمل ضغوط زيادة العرض، لكن السيولة المنخفضة تجعل الوضع معقدا.

ينصح المحلل “دويتشر” بضرورة الحذر، خاصة في ظل عدم الاهتمام الذي يبديه جمهور المستثمرين.

يبدو أن السوق حاليا في وضع الخوف والشك والترقب وهو ما يتضح جليا بعد الانخفاض السريع الذي تلى الفوز القضائي لشركة Grayscale على هيئة SEC.

تواريخ مهمة جديرة بالمراقبة:

وجه المحلل “دويتشر” الانتباه إلى يومين مهمين في شهر سبتمبر وهما:

13 و20 سبتمبر.

حيث يتعلق الأمر بإصدار مؤشر أسعار المستهلكين واجتماع الفيدرالي، وهما حدثان يؤثران عادة على سعر البيتكوين.

لكن ورغم هذه التحذيرات، يظل “دويتشر” متفائلا بحذر، حيث يعتقد أن المشترين قد يتجمعون عند مستويات سعر معينة، مثل 25,000 أو 23,000 دولار.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين بسعر 25,833 دولار.

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