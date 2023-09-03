رقم قياسي جديد لحيتان البيتكوين، ما القصة؟

يمر سوق العملات الرقمية المشفرة حاليا بفترة من التوتر، لكن الأشخاص الذين يملكون الكثير من البيتكوين (الحيتان) يزيدون من استثماراتهم وتعرضهم للبيتكوين أكثر.

حاليا هناك شكوك عديدة تدور حول مستقبل السعر.

منذ ثلاث سنوات، لم يكن هناك هذا الكثير من الحيتان الذين يملكون على الأقل 10 بيتكوين في محافظهم.

لكن اليوم وصل العدد لأعلى مستوى له، وفقا لتقرير Glassnode.

مما جاء في تقرير Glassnode أيضا أن هؤلاء الحيتان زادوا استثماراتهم من البيتكوين منذ مارس 2022، حتى مع بعض التقلبات السعرية الكبيرة.

استفاد الحيتان من الزيادة الأخيرة في سعر البيتكوين بعد نجاح شركة Grayscale في المحكمة وجمعوا وأضافو إلى محافظهم حوالي 388.3 مليون دولار من البيتكوين في يوم واحد.

مع ذلك، يظل الوضع غير مؤكد، حيث أشارت بيانات Santiment بأن الأوضاع تغيرت بسرعة بعد الأخبار الجيدة من Grayscale، والأمور أصبحت محيرة الآن.

تتبع منصة Santiment أيضا ما يسمى بـ “تراكم العملات المستقرة”.

وهو ما يمكن اعتماده كمؤشر حول القدرة على شراء المزيد من البيتكوين.

حاليا، هذا المؤشر محايد، ما يعني أن لا شيء مؤكد.

في أغسطس الماضي، استثمر الحيتان أيضا في عملات رقمية أخرى مثل LidoDAO (LDO)، Aave (AAVE)، Uniswap (UNI)، والايثيريوم (ETH).

ببساطة، الحيتان نشطون لكن متحفظون، والسوق كله إشارات متناقضة في الوقت الحالي.

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