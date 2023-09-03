ما قيمته 380 مليون دولار من الايثيريوم تغادر منصات التداول: ماذا يعني ذلك؟

بينما يظهر لنا البيتكوين أن الناس ما زالوا يثقون فيه، الأمور ليست بهذه السهولة مع الايثريوم.

وفقا لإحصائيات جديدة فإن حوالي 380 مليون دولار من عملة الايثيريوم خرجت من منصات التداول هذا الأسبوع، وحوالي 1.5 مليار في آخر 30 يوم.

الوضع أصبح معقد أكثر بعد الخبر القانوني الإيجابي الخاص بفوز شركة Grayscale.

حيث أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق بشأن مستقبل الايثيريوم ويتوجهون على الأرجح للبيتكوين.

حاليا يتداول سعر الايثيريوم بحوالي 1636 دولار، مع زيادة بسيطة في السعر.

العديد من المحللين يقولون إن الأمور ليست جيدة بالنسبة للايثيريوم.

في المقابل، الثقة في البيتكوين تبدو أفضل.

حيث تشير البيانات بأن البيتكوين المتواجد في المنصات انخفض بنسبة 4.1% هذا الشهر، مما يشير إلى أن الناس يفضلون الاحتفاظ به بعيدا عن تداوله وبيعه والاحتفاظ به على المدى الطويل.

ببساطة، يظهر لنا هذا الأمر أن لدى الناس خطط مختلفة للبيتكوين والايثيريوم.

بعض الخبراء يعتقدون أن الناس قلقون بسبب التحديثات القادمة للايثيريوم والمشاكل القانونية المحيطة ما جعلهم ينفرون من الايثيريوم.

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