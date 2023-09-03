انخفاض الاهتمام بعقود البيتكوين الآجلة يثير القلق

يشير التراجع الحاد في الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة إلى علامات التعب في سوق الكريبتو.

في بينانس، المنصة الأكبر عالميا، وصلت هذه الفائدة إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر بقيمة تقترب من 2.8 مليار دولار، حسب تقرير Glassnode.

هذا الانكماش في نشاط العقود الآجلة يترك المتداولين والمستثمرين في حيرة، خاصة وأن الأصول الرقمية تكافح لتجاوز نقطة السعر البالغة 27000 دولار.

رغم الوضع السلبي، فإن فوز شركة Grayscale في معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات يبعث على التفاؤل في السوق.

حيث وبعد هذا الحدث، بدأت الفائدة المفتوحة في التحسن مرة أخرى.

ومع تصاعد النشاط، يترقب المحللون التحركات القادمة بقلق.

بينما تتراجع الأسعار ويستمر التحليل التنظيمي، يظل السوق في حالة من الغموض، ما يجعل المستثمرين في حالة من الحذر.

يراقب التجار والمحللون عن كثب هذه التقلبات في العقود الآجلة المفتوحة، ويرون أنها مقياس حاسم لمعنويات السوق.

وعليه يبدو أن السوق في مرحلة حاسمة حيث أن الفائدة المفتوحة هي مؤشر هام عن اتجاه المعنويات، هذا الانخفاض يمكن أن يكون إشارة لتغيير في الاستراتيجيات التجارية.

الوقت القادم سيكشف ما إذا كان هذا التراجع مؤقت أو إشارة لتغييرات أكبر.

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