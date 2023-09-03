تقرير: انخفاض كبير في عدد الهجمات السيبرانية المرتبطة بالعملات الرقمية في شهر أغسطس

في تقرير لشركة الأمان “Immunefi” جاء فيه أن الخسائر الناجمة عن عمليات قرصنة مشاريع العملات الرقمية تراجعت بشكل كبير في أغسطس.

الخسائر كانت حوالي 23.4 مليون دولار، وهو أقل بـ 92% مقارنة بيوليو، حيث وصلت الخسائر لـ 320 مليون دولار.

التفاصيل:

حسب ما جاء في التقرير، فإن الهجمات سببت خسائر بقيمة 23.4 مليون دولار.

70% منها (15.8 مليون) جاء من الاختراقات، و7.5 مليون من عمليات الاحتيال.

الهجمات كانت غالبا على منصات التمويل اللامركزي.

الشبكات التي تعرضت لأكثر الهجمات هي شبكة الايثيريوم وشبكة بينانس، والتي تمثل حوالي 62% من الخسائر الكلية.

بينما حدثت إحدى أكبر عمليات الاحتيال على منصة Magnate Finance، حيث سرق المحتال الذي يقف وراء المنصة حوالي مليون دولار من الأموال ونقلها إلى شبكة BNB.

بعدها أغلق موقع Magnate Finance وحذف الحسابات الاجتماعية.

كشفت Immunefi أن الخسائر منذ بداية العام تجاوزت 1.2 مليار دولار، وذلك من خلال 211 حادث.

في يوليو، كانت الخسائر كبيرة جدا، وصلت لـ 320.5 مليون دولار، وهو أعلى بـ 92% من الشهر الذي قبله.

بعض الهجمات الشهيرة كانت على Multichain وCurve Finance وAlphapo.

اقرأ أيضا:

ما قيمته 380 مليون دولار من الايثيريوم تغادر منصات التداول: ماذا يعني ذلك؟

انخفاض الاهتمام بعقود البيتكوين الآجلة يثير القلق