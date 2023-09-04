توقعات مستقبل البيتكوين تثير القلق مع اقتراب حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين

مع اقتراب حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين للنصف، ألقى المحلل “بنجامين كوين” المتخصص في العملات المشفرة، الضوء على إحصائيات مقلقة حول أداء سعر البيتكوين مؤخرا.

قدم “كوين”، الذي يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، بيانات تدعو للتفكير حول ما قد يواجه العملة المشفرة الأولى في المستقبل القريب.

وفقا لتحليل “كوين”، سجلت العائدات الشهرية للبيتكوين في أغسطس نسبة سالبة قدرها -11.31%، مما يماثل تقريبا متوسط العامين السابقين قبل آخر حدث انقسام، الذي كان -11.71%.

عند فحص الأرقام تاريخيا، يظهر أن متوسط عائد البيتكوين في شهور سبتمبر من السنوات التي سبقت حدث النصف هو -17.29%، بسعر متوسط يبلغ 21,400 دولار.

ولكن عند النظر في شهري سبتمبر من العامين الماضيين، تظهر الخسائر بشكل أقل، حيث تبلغ نسبتها -5.66%، بسعر متوسط يبلغ 24,400 دولار.

من جهة أخرى، يشير “كوين” إلى أن البيتكوين تمكنت من تحقيق الربح في شهر سبتمبر فقط مرتين خلال العقد الماضي – في الأعوام 2015 و2016.

ويعتقد أن هناك اتجاه سلبي يظهر عادة قبل حدث الانقسام.

مع حدث تقليل عدد العملات الموجهة للمعدنين والذي بقي له أقل من 220 يوم، يبقى المستثمرون في حالة ترقب للتأثيرات المحتملة لهذه التقلبات التاريخية.

هنا لا يجب نسيان بأن ما ذكر أعلاه من تحليل يعتمد على البيانات التاريخية التي يمكن أن تكرر نفسها كما يمكن ألا تفعل، الأمر الذي يجعل التنبؤ بالأداء المستقبلي للبيتكوين أمرا محفوفا بالصعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، مازالت البيتكوين تواجه اتجاهات هبوطية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، مما يعزز من مستوى عدم اليقين بشأن مستقبلها.

مع اقتراب الحدث المنتظر (انقسام مكافأة تعدين البيتكوين)، تظل كل السيناريوهات مفتوحة حول مسار السعر المستقبلي للبيتكوين.

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