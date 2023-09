ارتفاع نشاط الايثيريوم بفضل التوقعات الإيجابية حول إمكانية موافقة هيئة SEC على ETF الايثيريوم

شهدت شبكة الايثيريوم نشاطا متزايدا، مع تسجيل أكثر من 46,700 عنوان فريد نشط ومتفاعل في يوم واحد.

هذا يعتبر أعلى معدل نشاط منذ بدء الحماس حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في 16 يونيو، وفقا للتقرير الصادر من

📈 #Ethereum's network has exceeded 467K unique address interactions in a single day, the most since #ETF announcements began breaking back on June 16th. Upticks in utility are typically a common necessity for $ETH and other assets to increase in value. https://t.co/ctNkNT5NCf pic.twitter.com/yotmew0W56