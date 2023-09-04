شركة الكريبتو Worldcoin تحقق نجاحات غير مسبوقة في الأرجنتين ودخول Circle إلى السوق الشيلي

أصدرت Worldcoin، المتخصصة في الهوية البيومترية والمحافظ الرقمية، بيانا صحفيا تفيد فيه بتحقيقها لأرقام قياسية في عدد عمليات التحقق اليومية بالأرجنتين.

وفقا للبيان، بلغ عدد عمليات التحقق 9,5 ألف عملية في اليوم الواحد خلال شهر أغسطس، وذلك عبر أربع مراكز تحقق موزعة على أربع مدن في البلاد.

“أليكس بلانيا”، أحد مؤسسي Worldcoin، أوضح أن الأرجنتين تعتبر محطة إطلاق مثالية للابتكارات المتعلقة بالعملات المشفرة، نظرا لقبولها الواسع لمثل هذه التقنيات.

ولكن وبالرغم من هذا النجاح، يجري التحقيق مع Worldcoin من قبل الجهات التنظيمية الأرجنتينية حول كيفية التعامل مع البيانات البيومترية للمواطنين.

Circle توسع نطاق USDC في الشيلي:

عقدت شركة Circle، المتخصصة في العملات المستقرة، شراكة مع Mercado Pago، لإتاحة عملتها المستقرة USDC للعملاء في دولة الشيلي. هذه الشراكة تمنح مليوني عميل فرصة للتحوط والادخار باستخدام عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

“ماتياس سباغي”، المدير الأول لـ Mercado Pago، أكد أن الهدف من هذه الشراكة هو توسيع نطاق الخيارات المتاحة للعملاء في مجال العملات المشفرة.

بينانس تطلق خدمة “Send Cash” في أمريكا اللاتينية:

أعلنت شركة بينانس عن إطلاق خدمة “Send Cash”، التي تهدف إلى تبسيط عمليات التحويل المالي في الأرجنتين وكولومبيا باستخدام العملات المشفرة.

الخدمة متاحة الآن للمستخدمين في تسع دول، بما في ذلك كولومبيا والأرجنتين والمكسيك،

وتسمح بإرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية.

“مين لين”، نائب الرئيس الإقليمي لأمريكا اللاتينية في بينانس، قال إن هذه الخطوة تعكس التزام بينانس المتجدد بتعزيز الشمول المالي في الإقليم، وتوفير المزيد من الفرص لاستخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية.

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