تباطؤ في تدفقات البيتكوين وازدياد مشاعر اللامبالاة في السوق!

وفقا لأحدث تحليل من “Coinshares”، شهدت تدفقات البيتكوين تباطؤا ملحوظا، مع بروز علامات على تحسن المشاعر الاستثمارية، وهو ما أوضحه “جيمس بوترفيل”، رئيس قسم الأبحاث في الشركة.

لاحظ “بوترفيل” أن العام الحالي شهد تقلبات كبيرة في تدفقات الاستثمار، مدفوعة بشكل رئيسي بالقلق من التنظيم.

الأسبوع الماضي كان مثالا على ذلك، حيث تأثرت التوقعات بشكل كبير بعد تأجيل القرار بشأن ETF البيتكوين الفوري.

هل ستنتهي المشاعر السلبية تجاه السوق قريبا؟

يشير تقرير “Coinshares” إلى أن منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية سجلت تدفقات متواضعة بلغ مجموعها 11.2 مليون دولار.

نتيجة للفترة المستمرة من المشاعر السلبية، أضافت التدفقات الخارجية ما مجموعه 342 مليون دولار خلال الأسابيع السبعة الماضية.

سجلت عملة البيتكوين تدفقات أسبوعية قدرها 3.8 مليون دولار ، في حين شهدت مراكز البيتكوين القصيرة تدفقات في الأسبوع التاسع عشر على التوالي بلغ مجموعها 3.3 مليون دولار، مع انخفاض إجمالي الأصول (AUM) بنسبة 48 ٪ من ذروة هذا العام.

شهدت العملات الرقمية البديلة تدفقات خارجة كبيرة، كانت Polygon والايثيريوم هم الأسوأ أداء، حيث انخفضت الأصول تحت الإدارة بمقدار 8.6 مليون دولار و 3.2 مليون دولار على التوالي.

كانت سولانا هي العملة الرقمية البديلة الوحيدة التي سجلت تدفقات موجبة، حيث زادت بمقدار 0.7 مليون دولار.

على الرغم من انخفاض التدفقات، كانت أحجام التداول في الأصول الرقمية أعلى بكثير من المتوسط العام.

بلغ إجمالي أحجام التداول 2.8 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 90٪ عن المتوسط.

يقول “جيمس بوتفيل”، رئيس أبحاث Coinshares ، إن هناك أسباب للتفاؤل على الرغم من حالة السوق الحالية.

حيث أشار إلى أن الاتجاهات طويلة الأجل تشير إلى نمو الأصول الرقمية، وأن المستثمرين يتجهون إلى تنويع أنشطتهم ونقلها بعيدا عن الولايات المتحدة.

مما صرح به “بوتفيل”:

على الرغم من أن حالة السوق الحالية قد تبدو غير مبالية، إلا أن هناك أسباب للتفاؤل. الاتجاهات طويلة الأجل تشير إلى التدفقات المتزايدة بينما تشير البيانات على المدى القصير إلى خروجها. حاليا، يبدو أن المستثمري يقومون بتنويع أنشطتهم بعيدا عن الولايات المتحدة، مما يقلل من حصتها السوقية البالغة 90٪ في بداية العام إلى 60٪ بتاريخ اليوم. بالاضافة إلى ذلك، في حين أن أحجام تداول البيتكوين قد تبدو باهتة، إلا أنها لا تزال تتجاوز بورصة لندن، سادس أكبر بورصة في العالم.

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