السلفادور تخطط لتدريس البيتكوين في المدارس العامة في 2024

تخطط السلفادور لإدخال التعليم حول البيتكوين في مناهج المدارس العامة، وذلك اعتبارا من العام 2024.

هذا الإعلان جاء عبر منشور تم نشره من قبل شركة “Progano Energy” المتخصصة في تعدين البيتكوين، وقامت بمشاركته الكاتبة والمنتجة الأمريكية “ستايسي هربرت”.

تنفذ وزارة التعليم السلفادورية هذا المشروع بالتعاون مع منظمة مستقلة.

الهدف من هذا المشروع هو توجيه الطلاب، وخصوصا في المدارس العامة، حول كيفية استخدام البيتكوين والفهم العميق لأثرها الاقتصادي والتكنولوجي.

حاليا، يتلقى حوالي 150 مدرس تدريبات مكثفة لتحقيق هذه الغاية.

هذه ليست الخطوة الوحيدة التي تقوم بها السلفادور لنشر الوعي حول البيتكوين.

في الشهر الماضي، ذكرت مجلة “فوربس” أن العديد من المواطنين السلفادوريين أكملوا برنامجا تعليميا بعنوان Cubo+، الذي يركز على البيتكوين.

تشارك “هربرت”، التي تعمل أيضا كمستشار اقتصادي للرئيس السلفادوري “نجيب بوكيلي”، في هذا البرنامج.

البرنامج شهد مشاركة عدد من مطوري البيتكوين وخبرائه، مثل “جيمي سونج” و”بيتر تود” والمحاضر الإيطالي “جياكو زوكو”، لتوضيح الجوانب الفنية للعملة.

تستمر السلفادور تحت إشراف الرئيس “بوكيلي” في تبني البيتكوين كجزء مكمل لاقتصادها، على الرغم من أن قسم كبير من الشعب لم يتبنى العملة حتى الآن، مما يبرر جهود الحكومة في التوعية والتعليم حول العملة الرقمية المشفرة.

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