امرأة بريطانية تخسر مدخراتها على يد أحد محتالي العملات الرقمية

أفاد تقرير حديث إلى أن امرأة من مدينة “نورفولك” في المملكة المتحدة فقدت مبلغ مالي يتجاوز 200 ألف دولار بسبب عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.

هذا النوع من الجرائم ليس جديد في المملكة المتحدة، حيث سبق أن حذر “ديفيد ليندبرج”، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في “NatWest”، من مخاطر الاستثمار في هذا المجال.

تفاصيل فقدان هذه المرأة لأموالها جاءت بعد رؤية إعلان على الانترنت.

حيث قررت الضحية الاستثمار في العملات المشفرة، لتتواصل معها الجهة المحتالة التي قامت بإقناعها بفتح حساب تداول.

خلال الفترة التالية، أقنعوها بإتاحة الوصول إلى كمبيوترها المحمول وهاتفها الذكي.

اكتشفت المرأة أنها وقعت ضحية لعملية احتيال، عند التحقق من تحويل مبلغ مالي كبير مع البنك، حيث تبين أن كل مدخراتها والبالغة حوالي 227 ألف دولار قد ذهبت.

أعربت الضحية عن شعورها بالخوف والقلق بشأن مستقبلها، مؤكدة أنها تواجه تحديا كبيرا لتقبل واقعها الجديد.

تحذيرات الشرطة والمخاطر المحتملة من عمليات الاحتيال:

دعت الأجهزة الأمنية البريطانية الناس إلى الحذر عند التفكير في الاستثمار في العملات المشفرة، مشيرة إلى أن المحتالين غالبا ما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم.

وقد أعلنت الشرطة أيضا أن بعض العمليات قد تستغل صور المشاهير للظهور بمزيد من الشرعية.

لذا، يعد الحذر ضروري عند التعامل مع الاستثمار في العملات المشفرة، ويجب على الأفراد أن يكونوا متأنين ويقوموا بالبحث الكافي قبل التورط في أي مشروع استثماري.

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