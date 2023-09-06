شركة “Genesis” تعلن إنهاء التداول الفوري للعملات المشفرة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة “Genesis Global Trading”، والتي تتبع ملكيتها لمجموعة العملات الرقمية (DCG)، عن قرارها بغلق خدماتها المتعلقة بالتداول الفوري للعملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُتوقع إكمال عملية الغلق بحلول 30 سبتمبر.

شركة “Genesis” كانت من القلائل التي تم استثناؤها واعفاؤها من طلب الإفلاس، حيث سبق وأن تقدمت للفصل الحادي عشر في يناير 2023.

لماذا قررت “Genesis” وقف خدماتها؟

الإغلاق سيكون محدودا على الأراضي الأمريكية، حيث ستواصل “GGC International Ltd” تقديم خدمات التداول الفوري للعملاء الدوليين.

الشركة، التي تتبع ملكيتها لـ “Genesis Bermuda Holdco Ltd” والمُسجلة في جزر كايمان، تستفيد من الحرية في العمل على الساحة الدولية.

صرح متحدث من الشركة:

إن هذا القرار جاء طوعيا وبناء على أسباب تجارية، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لضمان إغلاق منظم.

هذا وأفادت الشركة بأن عملية المراجعة ستبدأ في 18 سبتمبر، ولديهم حتى 21 سبتمبر لإنهاء جميع التداولات وتصفية الحسابات.

جميع الحسابات الأمريكية المتبقية ستغلق بحلول نهاية 30 سبتمبر.

في ظل تزايد الضبابية التنظيمية، تأتي “Genesis” كأحدث شركة كبيرة تقرر مغادرة السوق الأمريكية.

وليست “Genesis” هي الشركة الأولى التي تتجه لهذا الخيار، حيث فكر التوأم “وينكليفوس” الذين يشرفون على منصة تداول العملات الرقمية “Gemini” في الخروج أيضا من الولايات المتحدة في وقت سابقا.

مع مرور الوقت وفي ظل التعقيدات التنظيمية مثل قضايا الريبل وGrayscale ETF، يصبح من الأهمية بمكان أن تتدخل الحكومة الأمريكية لوضع إطار تنظيمي واضح يدعم نمو صناعة العملات المشفرة بشكل مستدام.

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