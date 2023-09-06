بعد فوزها في المحكمة شركة Grayscale تطالب هيئة SEC بالموافقة على صندوق ETF البيتكوين

حثت شركة إدارة الأصول المشفرة Grayscale هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الموافقة بسرعة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) وذلك من خلال رسالة أرسلت إلى الوكالة الفيدرالية يوم أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن قضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة الأسبوع الماضي بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض صندوق ETF البيتكوين المقترح من Grayscale دون شرح أسبابها بشكل كاف.

يتطلب الحكم من هيئة الأوراق المالية والبورصات مراجعة طلب Grayscale مرة أخرى، على الرغم من أن الهيئة لا يزال لديها الوقت للاستئناف.

تجادل Grayscale بأن صندوق ETF البيتكوين الفوري المقترح يجب أن يتم الموافقة عليه لأنه سيعتمد على نفس ترتيبات مراقبة السوق مع بورصة شيكاغو التجارية (CME) التي اعتبرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات كافية لصناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة.

وافقت محكمة الاستئناف، وحكمت بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم توضح أبدا سبب اختلاف الترتيبين بشكل جوهري.

صرح المحامون الذين يمثلون Grayscale:

نعتقد أن هيئة SEC يجب أن تخلص إلى أنه لا توجد أسباب لمعاملة ETF البيتكوين الفوري من Grayscale بشكل مختلف عن المنتجات المتداولة في البورصة [المنتجات المتداولة في البورصة] التي تستثمر في عقود البيتكوين الآجلة.

من شأن صندوق ETF البيتكوين الفوري أن يمنح المستثمرين الرئيسيين تعرضا للبيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة مباشرة.

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) جميع طلبات صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، مشيرة في كثير من الأحيان إلى مخاوف محتملة بشأن التلاعب في السوق.

يعد Bitcoin Trust التابع لـ Grayscale حاليا أكبر صندوق بيتكوين، حيث تبلغ قيمة أصوله أكثر من 16 مليار دولار.

لكن يتم تداول أسهمه بسعر مخفض مقارنة بممتلكات الصندوق من البيتكوين، والتي ذكر المحامون أنها تسبب ضررا غير مبرر للمستثمرين.

وجادلوا بأنه يمكن تجنب هذا الضرر إذا تحول الصندوق إلى هيكل مؤسسة استثمارية متداولة، وكتبوا أن الخصم تم تشديده لفترة وجيزة بأكثر من 600 نقطة أساس في يوم حكم المحكمة تحسبا للموافقة النهائية على القاعدة 19ب-4.

أشار المحامون إلى أن Grayscale تواجه منافسة، حيث تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات العديد من طلبات الإدراج في الأسابيع الأخيرة للعديد من صناديق البيتكوين المتداولة الفورية.

بشكل عام، ذكر المحامون أن مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب Grayscale التي استمرت لسنوات قد امتدت الآن إلى ما بعد المواعيد النهائية المحددة في قانون الأوراق المالية.

وتساءلوا عما إذا كان الرفض اللاحق من هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي أخلته المحكمة لاحقا، يفي بالتزاماتها القانونية باتخاذ الإجراء في الوقت المناسب.

واختتم المحامون قائلين:

نعتقد أن ما يقرب من مليون مستثمر في الصندوق يستحقون قرار عادل في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد مجددا على استعداد Grayscale لتشغيل Bitcoin Trust كصندوق استثمار متداول.

لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة وGrayscale مهلة 45 يوم لاستئناف قرار المحكمة.

وفي حالة الاستئناف، يمكن رفع القضية إلى المحكمة العليا أو إعادة النظر فيها من قبل محكمة دائرة العاصمة.

خلاصة القول:

تطالب شركة Grayscale هيئة الأوراق المالية والبورصات بالموافقة بسرعة على صندوق ETF البيتكوين الفوري، إذ حثت الشركة الهيئة على الموافقة على الصندوق لأنها سبق وأن وافقت بالفعل على صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة.

حاليا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وGrayscale مهلة 45 يوم لاستئناف قرار المحكمة.

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