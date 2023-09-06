بينانس توسع دعمها للعملة المستقرة FDUSD بإضافتها للتداول مقابل عملات جديدة

أعلنت بيناسن، الرائدة عالميا في سوق العملات المشفرة بناء على حجم التداول، عن توسيع دعمها لعدد من العملات المشفرة الشهيرة عن طريق تزويدها بزوج تداول جديد والمتمثل في العملة المستقرة First Digital USD (FDUSD).

تم تدشين FDUSD في يونيو 2023 بواسطة شركة First Digital للحفظ والائتمان، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وذلك بالتزامن مع إطلاق هونغ كونغ لنظام تنظيمي جديد للعملات المشفرة، كجزء من جهودها لتعزيز دورها كمركز رئيسي للعملات المشفرة في المنطقة.

العملة المستقرة، التي ترتبط بالدولار الأمريكي، قُدمت على منصة بينانس بدون أي رسوم تداول.

في ظل التحديات التنظيمية والقلق الناشئ عن استخدام العملات المستقرة، تعتبر العملة المستقرة FDUSD مدعومة بأصول نقدية ذات جودة عالية ومكافئاتها، بينما تقوم هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) بالإشراف على المعايير التنظيمية والتراخيص المتعلقة بالعملة.

بينانس تتيح أزواج تداول جديدة:

مع فرص النمو التي تقدمها العملة المستقرة FDUSD، يُعتبر هذا الإطلاق تحركا إيجابيا من قبل شركة بينانس.

حاليا، تحتل العملة المستقرة FDUSD المرتبة 215 بين العملات المشفرة، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 382 مليون دولار، مقارنة بـ 83 مليار دولار لعملة التيثر (USDT).

أوضحت المنصة أنها ستفتح الباب لتداول الأزواج التالية اعتبارا من 7 سبتمبر 2023:

DOGE/FDUSD، SOL/FDUSD، TOMO/TRY، UNFI/TRY، وXRP/FDUSD

وأكدت بينانس أن المتداولين سيستفيدون من ميزة عدم دفع رسوم عند التداول باستخدام أزواج FDUSD الجديدة.

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