كوين بيس تطلق خدمات إقراض العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسات في الولايات المتحدة

بعد موجة من الانهيارات في سوق إقراض العملات المشفرة، تهدف Coinbase Global إلى ملء الفراغ بإطلاق خدمات الإقراض الموجهة للمستثمرين المؤسسات في الولايات المتحدة.

بحسب وثائق مودعة لدى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، تم استثمار أكثر من 57 مليون دولار عبر منصة Coinbase Prime، وهي المنصة التي تقدم خدمات الوساطة الكاملة للمؤسسات.

أوضحت كوين بيس في بيان رسمي أن المؤسسات يمكنها الآن اختيار إقراض أصولها الرقمية إلى الشركة بموجب شروط معيارية.

الإعلان يأتي في نفس اليوم الذي قررت فيه الشركة توسيع برنامج إعادة شراء السندات من 150 مليون دولار إلى 180 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالقروض، ليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها كوين بيس في هذا المجال.

كانت الشركة قد علقت خدمات القروض الموجهة للمستثمرين الأفراد في وقت سابق، والتي كانت تعرف باسم “Coinbase Borrow”.

تأتي خطوة الشركة الجديدة بالتزامن مع مواجهتها لاتهامات من هيئة SEC بشأن بيع وعرض أوراق مالية غير مسجلة.

من الجدير بالذكر أن السوق شهد تراجعا في خيارات الإقراض بسبب فشل بعض اللاعبين الكبار مثل Genesis Global وBlockFi في العام الماضي، الأمر الذي يجعل خطوة كوين بيس ذات أهمية خاصة تستحق المراقبة.

اقرأ أيضا:

بينانس توسع دعمها للعملة المستقرة FDUSD بإضافتها للتداول مقابل عملات جديدة

بعد فوزها في المحكمة شركة Grayscale تطالب هيئة SEC بالموافقة على صندوق ETF البيتكوين