استعداد “Ark Invest” و”21Shares” لإطلاق أول ETF للايثيريوم الفوري في الولايات المتحدة

في شراكة مع 21Shares، قدمت Ark Invest طلب لتأسيس أول صندوق استثمار متداول (ETF) للإيثريوم الفوري في السوق الأمريكية.

يهدف هذا الصندوق الجديد إلى تنويع مجموعة المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة للشركة، وذلك في ضوء المراجعات التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة لصناديق البيتكوين والايثيريوم المستقبلية.

إذا نال الصندوق المقترح الموافقة، فسيتم تداوله على بورصة Cboe BZX، مما سيكون خطوة مبتكرة في سوق العملات الرقمية.

بينما تم طرح مجموعة من الصناديق المتداولة لعقود الإيثريوم الآجلة في الشهور الأخيرة، يهدف مشروع Ark Invest و21Shares إلى حيازة الايثيريوم بصفة مباشرة.

أي أن التسوية لا تتم بعقود آجلة يتم تصفيها بالدولار بل تتم بشكل فوري وبعملة الايثيريوم.

حاليا، يحتل الايثيريوم المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بحوالي 195 مليار دولار، متأخرا عن البيتكوين الذي تبلغ قيمته السوقية 500 مليار دولار.

لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل مثل هيكل التكلفة أو المؤشر الذي سيتبعه الصندوق المقترح، والذي سيُدرج في حالة الموافقة على بورصة Cboe BZX.

التقدم في هذا الاتجاه ليس محصورا في الولايات المتحدة فقط.

في كندا، تم المصادقة على صندوق ETF للايثيريوم في أبريل 2021، بعد وقت قصير من إعطاء الضوء الأخضر لصناديق ETF البيتكوين.

يعكس هذا التقدم الاهتمام النامي على مستوى العالم بالعملات المشفرة.

بالإضافة لطلبها الجديد لصندوق الايثيريوم، قامت Ark Invest بالفعل بشراكات سابقة مع 21Shares لتقديم صناديق مشابهة للبيتكوين، رغم رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الشركتان لا تزالان تصر على مواصلة النمو والتوسع في هذا القطاع.

صناديق ETF العملات الرقمية والتوجهات التنظيمية:

يأتي هذا الإعلان في ظل تغير ملحوظ في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات، خصوصا بعد فشلها في قضية قانونية مع Grayscale Investments.

وقد زاد هذا من احتمالية الموافقة على صناديق البيتكوين في الولايات المتحدة قبل نهاية العام.

في هذا السياق، يظل التوقيت مثاليا لطرح منتجات جديدة للعملات المشفرة، خاصة مع الموافقات التنظيمية الأخيرة في دول أخرى مثل كندا.

بكل هذه العوامل، يمثل طلب Ark Invest و21Shares لإطلاق صندوق ETF الايثيريوم فرصة تاريخية لتنويع خيارات الاستثمار في سوق العملات المشفرة.

فهل ستوافق عليه هيئة SEC أم سينضم لسابقيه ويتم تأجيل القرار بشأنه أم هل سيتم رفضه؟

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