شركة Google تُعلن عن قواعد إعلانية مُحدثة تسمح بألعاب البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

أصدرت شركة Google مؤخرا توجيهات جديدة لإعلانات الألعاب المبنية على تقنية البلوكشين والتي تحتوي على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

هذه القواعد الجديدة سيبدأ العمل بها بتاريخ 15 سبتمبر 2023.

ومن المتوقع أن تُشجع السياسة الجديدة على تطوير وترويج ألعاب NFT بشكل أكبر.

السياسة الجديدة ستُمكِن التسويق العالمي لهذه الألعاب، التي كانت مقيدة سابقا بسبب القوانين الإعلانية.

أهم ما جاء في السياسة المحدثة من Google:

تُدرك شركة Google قوة وشعبية الألعاب التي تستخدم تقنية البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، التي توفر تمثيل فريد للملكية والأصول الرقمية.

ووفقا للقواعد واللوائح الجديدة، ستُسمح بإعلانات تروج لألعاب NFT التي لا تتضمن محتوى مقامرة، شرط أن يُفي المعلنون بمعايير محددة ويحصلون على الشهادات اللازمة من شركة Google.

للمعلنين الراغبين في ترويج محتوى مرتبط بالمقامرة والذي يشمل NFT، يتعين عليهم الحصول على شهادات مُتوافقة مع سياسات شركة Google المتعلقة بالمقامرة والألعاب.

هذه الخطوة تُواكِب التزام شركة Google بالترويج الآمن والمسؤول، لضمان عدم تعرض المستخدمين لمحتوى ضار.

التحديث الجديد يُعتبر خطوة مهمة نحو دعم أوسع لألعاب NFT.

وقد وضعت Google آلية لإصدار تحذيرات مُسبقة بمدة لا تقل عن سبعة أيام، مما يُتيح للمعلنين الفرصة لتصحيح أية مشاكل قد تنشأ.

بعد هذه المدة، سيتم تعليق الحساب الإعلاني إذا لزم الأمر.

الآفاق المُستقبلية لألعاب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT):

السياسة الجديدة من شركة Google تُعتبر تقدما إيجابيا لمجتمع العملات المُشفرة والألعاب المبنية على NFT، حيث تُوفر إطار عمل واضح يُمكن للمُطورين والمعلنين اتباعه.

ومع تطوير صناعة العملات الرقمية، يُصبح من الضروري للشركات التقنية الكبرى، مثل شركة Google، تحديث سياساتها لتعكس التغيرات في السوق.

من المتوقع أن نرى مزيد من الجهات المُشاركة في هذا المجال خاصة مع التطور المستمر لصناعة الألعاب المبنية على البلوكشين والتي توظف NFT.

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