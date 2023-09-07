الإعلان عن إصدار USDC على بلوكشين Base وOptimism

في الأيام القليلة الماضية أكد “جيريمي ألاير”، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، وهي الشركة المسؤولة عن إصدار وإدارة العملة المستقرة USDC، أن هذه العملة ستكون متاحة على شبكتي Base وOptimism خلال الأسبوع القادم.

هذا الإعلان يأتي ضمن استراتيجية Circle لزيادة التوسع والاستفادة من USDC، عن طريق جعل العملة متوفرة على مجموعة أوسع من شبكات البلوكشين.

توقيت هذا الإعلان جاء بالتزامن مع توقيع اتفاق جديد مع Optimism، الذي يوسع نطاق تفاعل Circle مع نظام Optimism.

تم الإعلان عن نسختين جديدتين من USDC لكل من Base وOptimism صباح يوم أمس.

النسختين تعتمدان على تكنولوجيا OP Stack، وهما جزء من مشروع سبتمبر المستقر الذي تقوده Circle، والذي يهدف إلى تعزيز قبول واستخدام عملتها المستقرة على المستوى العالمي.

هذا وحذر فريق Circle من محاولة إرسال النسخة المرتبطة بـ USDC.e إلى حسابات في Circle، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الأموال، حيث أن النسختين غير متوافقتين.

توسع نطاق العملة الرقمية المستقرة USDC:

إطلاق USDC على Base وOptimism يزيد عدد شبكات البلوكشين التي تدعمها العملة المستقرة إلى 11، مما يتيح المجال للمطورين والشركات للاستفادة من مزايا USDC عبر عدة منصات.

للمقارنة، منافس USDC الرئيسي التيثر (USDT) يقدم دعما لعملته المستقرة USDT على 7 شبكات بلوكشين فقط.

رغم وجود بعض التوتر بسبب انقطاع مؤقت في شبكة كوين بيس (Base)، الذي استغرق نحو ساعتين، يبدو أن إطلاق USDC على هذه الشبكة تم بنجاح وبدون مشاكل كبيرة.

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