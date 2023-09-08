هيئة SEC تواجه تحديات قانونية لتنظيم صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة

تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مشاكل محتملة بعد أن اعترضت محكمة الاستئناف على رفضها الطويل الأمد لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، حسب ما ذكره “إليوت زد. ستاين”، محلل قضائي رئيسي في “بلومبرغ إنتليجنس”.

تاريخيا، كانت الهيئة تتجنب هذه الصناديق بناء على عدم وجود سوق منظمة وكبيرة للعملات المشفرة تحد من فرص التلاعب.

ومع ذلك، اعتبرت المحكمة قرار الهيئة بالرفض بأنه تعسفي، مشيرة إلى موافقتها السابقة على منتجات مشابهة تستند إلى البيتكوين.

تأتي هذه القضية في ظل ارتفاع توقعات الصناعة بخصوص الموافقة على هذه الصناديق.

وفقا لمحللين مثل “جيمس سيفارت” و”إريك بالتشوناس”، توجد احتمالية بنسبة 75% للموافقة خلال هذا العام، وتصل إلى 95% بحلول نهاية عام 2024.

ويرى “ستاين” أن تحول الهيئة لأسباب جديدة في تبرير الرفض، مثل مشاكل الحفظ والتخزين، قد يعرضها لمزيد من الدعاوى القانونية.

والآن، تقف الهيئة على مفترق طرق من الخيارات:

يمكنها الطعن في قرار المحكمة، ولكن الأدلة القوية تجعل ذلك غير مرجح.

كبديل، يمكن للهيئة الموافقة على بعض أو جميع الطلبات المعلقة لصناديق البيتكوين، بما في ذلك تلك القادمة من شركات كبيرة مثل Ark وBitwise وBlackRock.

لدى هيئة SEC مهلة تصل إلى 240 يوم لاتخاذ قرار، والموعد النهائي الأول محدد في 10 يناير 2024.

“غاري جينسلر”، رئيس الهيئة، يواجه الآن الخيار بين التكيف مع الظروف الجديدة أو التمسك بالسياسات القديمة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التحديات القانونية.

القرار الذي سيتخذه “جينسلر” سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على سوق العملات المشفرة وعلى النظام المالي بشكل عام.

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