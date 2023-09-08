إقرار مسؤول تنفيذي سابق في شركة FTX بالتورط في أعمال احتيال: التفاصيل هنا

حديث مقالنا هو “رايان سلامة”، الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا رفيع المستوى في شركة العملات المشفرة FTX.

مؤخرا، اعترف “سلامة” بالتورط في أعمال احتيال جنائية مرتبطة بـ “سام بانكمان فريد”، مؤسس الشركة.

كجزء من الاتفاق القضائي، سيدفع “سلامة” 5 مليون دولار كتعويض للمتضررين من الشركة، بالإضافة إلى 6 مليون دولار كغرامات للدولة.

كما سيتم مصادرة منزلين له في “ماساتشوستس” وسيارة بورش موديل 2021.

اعترف “سلامة” أمام المحكمة بالتواطؤ لارتكاب احتيال على الهيئات الحكومية وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص.

هذه التهم قد تؤدي إلى حبسه لمدة تصل إلى عشر سنوات.

كان “سلامة” يدير فرع FTX في جزر البهاما وكان معروف عنه أنه مانح متبرع جمهوري نشط، حيث قدم 24 مليون دولار كتبرعات سياسية.

اعترف بأنه سجل 10 مليون دولار من هذه الأموال كقروض على نحو غير صحيح.

أوضح المدعي العام الأمريكي “داميان ويليامز” في بيان له أن “سلامة” كان يهدف لتعزيز نمو FTX وAlameda Research عبر عمليات غير قانونية، مما ساعد الشركة على النمو بسرعة من خلال مخالفة القوانين.

خلال المحكمة، قال “سلامة” إنه كان يعتقد أن هذه القروض سيتم إلغاؤها ولن يحتاج لسدادها.

بعد الانتهاء من التحقيقات داهمت السلطات الفيدرالية منزل “سلامة” في “ماريلاند” بعد انهيار FTX.

تم على إثرها الحصول على وثائق تشير إلى تورطه كمانح بالوكالة في مخطط يتجاوز حدود التبرع الانتخابي.

هذا الإقرار يعتبر ضربة جديدة لـ “بانكمان فريد”، المتهم في سبع قضايا جنائية والذي من المقرر محاكمته يوم 3 أكتوبر المقبل.

“سلامة” هو رابع المسؤولين التنفيذيين في دائرة “بانكمان فريد” الداخلية الذي أقر بالتورط في أعمال الاحتيال.

حيث أن كل من السيد:

“نيشاد سينغ” و”كارولين إليسون” و”غاري وانغ”، زملاء “سلامة”، اعترفوا سابقا بالذنب في قضايا مشابهة.

“بانكمان فريد” متهم بالاحتيال وتحويل أموال العملاء لاستخدامها في شراء العقارات والتبرعات السياسية، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، رغم أن القاضي ألغى كفالته مؤخرا لمحاولته التدخل في شهادات الشهود.

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