مجموعة "لازاروس" النشطة في كوريا الشمالية هي المتهم الرئيسي في سرقة منصة Stake حسب FBI

قامت شركة Stake بالإبلاغ عن تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تعرضها لخسائر مالية جسيمة، موضحة أنها تحقق في عمليات نقل غير مصرح بها تمت بعد فترة وجيزة من الحادث.

عندما نشر مكتب التحقيقات نتائج تحقيقه، قدم قائمة بعناوين المحافظ الرقمية التي يعتقد أنها تحتوي على العملات الرقمية المنهوبة.

كشف مكتب FBI أيضا أن مجموعة “لازاروس” حولت الأموال باستخدام شبكات مختلفة مثل البيتكوين والايثيريوم وشبكة بينانس وPolygon.

زعم المكتب أن نفس المجموعة كانت وراء عمليات سطو أخرى، مثل سرقة 100 مليون دولار من Atomic Wallet و60 مليون دولار من مشروعي Aplhapo وCoinsPaid.

لاحظت شركة Elliptic لتحليل العملات المشفرة أن مجموعة “لازاروس” قد استولت على أكثر من ملياري دولار في هجمات متعددة على مر السنين.

في سياق متصل، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بربط المجموعة بعملية استغلال كبيرة بقيمة 622 مليون دولار، سُرقت من جسر Ronin، القائم على شبكة الايثيريوم، والتي كانت واحدة من أكبر السرقات في تاريخ العملات المشفرة.

قامت مجموعة “لازاروس” بتغطية أثرها الرقمي باستخدام خدمة خلط العملات “Tornado Cash”، التي كانت قد وُجهت لها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي.

حيث تم اعتقال “رومان ستورم”، أحد مؤسسي “Tornado Cash”، بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

بشكل عام، يظل نشاط مجموعة “لازاروس” في مجال العملات المشفرة موضوعا مثيرا للجدل ويشير إلى الحاجة لتوجيه المزيد من الاهتمام لأمان الأصول الرقمية.

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