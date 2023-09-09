مثير للدهشة لكنه الواقع: عملتي BTC وXRP فقط من تم تأكيدهما بأنهم ليسو أوراق مالية!

أبدى كثير من المهتمين بعالم العملات الرقمية قلقهم بشأن عدم وجود إشارات تنظيمية واضحة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ولكن يبدو أن الوضع يتجه نحو التحسن.

في مقابلة فيديو مع “دافيد شوارتز” مدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الريبل، صرح من خلاله بأن XRP هو الأصل الرقمي الثاني الذي يحظى بتوجيهات تنظيمية واضحة في الولايات المتحدة بعد البيتكوين (BTC).

هذا يمثل نقطة تحول كبيرة للريبل وللصناعة ككل والتي عانت من تحديات تنظيمية كبيرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الفترة الأخيرة.

تم الإعلان عن الطابع غير المالي لـ XRP وبأنها ليست ورقة أمان من قبل القاضية “أناليس توريس” في القضية المرفوعة بين الريبل والهيئة التنظيمية SEC.

بحسب القاضية “توريس”، لا تعتبر عملة XRP كضمان عند تداولها في الأسواق الثانوية.

ورغم أن الـ SEC لا توافق على هذا القرار وتحاول الطعن فيه، الحقيقة المؤكدة حاليا هي أن XRP ليس عقد استثمار.

هذا الوضوح التنظيمي ساهم في تعزيز الثقة في XRP، ومن ثم عودته إلى بعض المنصات والأسواق الكبرى مثل بينانس الأمريكية وكويس بيس وKraken.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المزيد من الجهات المعنية في الصناعة بالبحث عن كيفية الاستفادة من تكنولوجيا النقل التابعة للريبل التي تستخدم العملة XRP.

بالنسبة للبيتكوين، لطالما كان لديها ميزة التصنيف كأصل غير مالي من قبل الأجهزة التنظيمية، بفضل طبيعتها اللامركزية وعدم وجود هيئة مركزية تدير التحديثات لها، مثلما يحدث في مؤسسة الايثيريوم التي تشرف على شبكة البلوكشين الخاصة بها.

في الوقت الذي تواجه فيه العديد من العملات الرقمية الأخرى، مثل كاردانو (ADA) وسولانا (SOL) و(FIL)، اتهامات من الهيئات التنظيمية في قضايا مثل المذكورة أعلاه بأنها أورقا مالية، يزداد الاعتراف بأهمية الوضع القانوني لـ XRP الآن أكثر من أي وقت مضى.

اقرأ أيضا:

المؤسس الشريك لشركة الريبل: يجب إعادة صياغة السياسات حول العملات الرقمية المشفرة

مجموعة “لازاروس” النشطة في كوريا الشمالية هي المتهم الرئيسي في سرقة منصة Stake حسب FBI