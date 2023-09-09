بينانس NFT توقف برنامج التحصيص لـ Sandbox NFT وتنهي دعم شبكة Polygon

مما جاء في بيان شركة بينانس اليوم مايلي:

نود إعلامكم أن Binance NFT ستعلق برنامج Staking لـ Sandbox NFT بدءا من 26-09-2023 على الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي. هذا القرار جاء بعد عملية تقييم مُنَظَّمة ويأتي كجزء من سعينا لتحسين وتبسيط المنتجات المتوفرة على سوق بينانس NFT.

ابتداء من 26-09-2023، لن يكون بإمكان المستخدمين المشاركة في LAND NFT التي تُدار على شبكة Polygon الحصول على مكافآت Sandbox (SAND) اليومية.

جميع LAND NFT المودعة حاليا ستُرجَع تلقائيا إلى حسابات المستخدمين في بينانس وذلك يوم 28-09-2023.

المكافآت اليومية الأخيرة لـ SAND ستُوزع تلقائيا على محافظ المستخدمين بعد ذلك التوقيت.

بالاضافة إلى ذلك ستُنهي بينانس NFT دعمها لشبكة Polygon اعتبارا من 26-09-2023، حيث أوضحت الشركة ذلك بالقول:

نرجو من المستخدمين سحب NFT الخاصة بهم من شبكة Polygon قبل نهاية يوم 31-12-2023. سنقدم مزيد من التفاصيل للمستخدمين المتأثرين لاحقا.

بدءا من 26-09-2023، لن يُمكن للمستخدمين شراء أو إيداع أو عرض أو إدراج أي NFT من شبكة Polygon على سوق بينانس NFT.

جميع العروض المُتَأَثِّرة سيتم إلغاؤها تلقائيا ابتداءا من يوم 26-09-2023، وسيتم إرجاع الـ NFT المتعلقة بشبكة Polygon إلى حسابات المستخدمين في 28-09-2023.

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