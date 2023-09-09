هيئة SEC الأمريكية تمنح المصادقة لتطبيق التداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي في بورصة ناسداك

في يوم أمس 8 سبتمبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تصريح يسمح لناسداك بتنفيذ أول نظام للتداول يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

يعتبر نظام M-ELO خطوة نوعية في عالم التداول، حيث يستفيد من تحليل الذكاء الاصطناعي لتعديل الأوامر بمرونة وفقا لديناميات السوق.

تحسين الأداء عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي:

تم تطوير نظام M-ELO في ناسداك لمطابقة المستثمرين مع أطر زمنية مشابهة.

النظام الجديد، المعروف بإسم Dynamic M-ELO، يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعلم التكيفي ويتيح استجابة سريعة لتغيرات السوق.

ووفقا لدراسات ناسداك، تسفر هذه التقنية عن تحسين معدلات التنفيذ بنسبة 20.3% وتقليل الفواصل الزمنية بنسبة 11.4%.

بالمقارنة مع النُظم السابقة، يعتبر نظام Dynamic M-ELO تطور كبير.

يقوم النظام باستمرار بتعديل أوقات الطلبات استنادا للظروف السوقية، التي يتم تحديدها عبر تحليل أكثر من 140 معلمة كل 30 ثانية.

في هذا السياق، أكد “تال كوهين”، رئيس منصات السوق في ناسداك، التزام الشركة بابتكارات مستدامة، قائلا:

Dynamic M-ELO، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعبر عن رغبتنا في تعزيز جودة السوق ويدعم التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تنفع جميع الأطراف المعنية.

ضمنت ناسداك هذه التحسينات في عدد من الأسواق، بما في ذلك ارتباطات ديناميكية متعددة لأسواق الخيارات في الولايات المتحدة.

هذا وتخطط ناسداك لاستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين وزيادة السيولة والأداء التشغيلي.

بالإجمال، تُعد Dynamic M-ELO من ناسداك، التي تُدار بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، خطوة نوعية في تحسين أداء التداول والمرونة.

بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تعددت خيارات المتداولين لمواجهة تعقيدات السوق المالية.

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