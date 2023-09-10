بينانس تصبح ثاني أكبر شركة دفعا للضرائب في الاتحاد الأوروبي

في أقل من عام، تمكنت Bifinity، وهي شركة تابعة لشركة بينانس تتخذ من ليتوانيا مقرا لها، من دخول قائمة أكبر خمسة دافعين للضرائب في الاتحاد الأوروبي.

وفقا للأرقام المقدمة، دفعت الشركة ما يزيد عن 45 مليون دولار كضرائب في عام 2022 باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

التقرير، الذي تم نشره من قبل محلل البلوكشين المعروف باسم “DeFi Ignas” على منصة X، يشير إلى أن Bifinity هي واحدة من أكبر دافعي الضرائب في ليتوانيا للعام المالي 2022.

فقط شركة “Thermo Fisher Scientific Baltics”، المتخصصة في إنتاج الإنزيمات وغيرها من المنتجات البيولوجية، تفوقت على Bifinity في دفع الضرائب.

الشركة التابعة لبينانس تجاوزت حتى ضرائب عدة شركات مملوكة للدولة وأربعة بنوك محلية.

حسب الوثائق، يُعد “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي لبينانس، المساهم الرئيسي في Bifinity.

هذا النجاح يأتي في ظل التحديات التنظيمية التي واجهتها بينانس مؤخرا، بما في ذلك البيانات التحذيرية من الهيئات التنظيمية ورحيل عدد من القيادات التنفيذية.

لكن وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل بينانس تُظهر قوتها المالية واستعدادها لمواجهة أي تحديات قادمة، كما أظهرت في أحدث تقرير لها عن الاحتياطي.

المحلل “DeFi Ignas” يعتقد أن هذا الأداء الضريبي لBifinity يُعد إضافة قيمة لاقتصاد ليتوانيا، خاصة وأنه يُوفر للشركة إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية.

وقد تم إطلاق Bifinity في مارس 2022 كجزء من استراتيجية بينانس لتوسيع خدمات المدفوعات، وهي متوافقة مع معايير فيزا وماستركارد.

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