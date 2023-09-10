تحويل 43,000 ايثيريوم إلى منصة كوين بيس يثير اهتمام مجتمع الكريبتو

وفقا للبيانات المقدمة من متتبع معاملات العملات المشفرة “Whale Alert”، تم نقل كميات هائلة من الايثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

تكونت هذه المعاملات من دفعتين كبيرتين بمقدار 21,410 و21,439 ايثيريوم، وقدرت القيمة الإجمالية لكل دفعة بنحو 35 مليون دولار.

تظهر هذه المعاملات إمكانية قيام هؤلاء المستثمرين الكبار، المعروفين باسم “الحيتان”، ببيع أصولهم من الايثيريوم.

هذه الخطوة أدت إلى انخفاض سعر الإيثريوم بنسبة تقل عن 1٪ عقب تنفيذ التحويلات.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمت معاملات كبيرة أخرى تضمنت 150,000 ايثيريوم على نفس المنصة.

أكد تقرير من Arkham Intelligence أن هذه المعاملات كانت تحويلات داخلية بين محافظ كوين بيس الباردة والساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الابلاغ مؤخرا عن شراء حوت ذكي لـ 20,000 ايثيريوم على منصة التداول بينانس بتكلفة تقارب 36 مليون دولار.

بعض المحللين يعتقدون أن هذا قد يكون إشارة إلى ارتفاع محتمل في سعر الايثيريوم.

في الوقت الحالي، يُتداول الايثيريوم بسعر يقدر بـ 1620 دولار.

مع تزايد الاهتمام بالايثيريوم كواحدة من أكثر العملات المشفرة شعبية، ومع تقديم منتجات مالية جديدة مثل الصناديق المتداولة بالعقود الفورية والآجلة، يمكن أن نشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار في المستقبل القريب.

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