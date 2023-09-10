تكاليف غاز الايثيريوم تصل لأكثر من 70 مليون دولار: إليك الجهة الأكثر انفاقا

تظهر بيانات جمعها “Hildobby” محلل العملات المشفرة وخبير البيانات في صندوق Dragonfly VC، من هم الأكثر إنفاقا على تكاليف الغاز في شبكة الإيثيريوم.

بينما قد يظن البعض أن منصات التداول هي الجهة الأكثر انفاقا، إلا أن البيانات تظهر أن روبوت MEV بالاسم المستعار “JaredFromSubway” هو المنفق الأكبر، مع تكاليف تقدر بحوالي 70 مليون دولار مقابل 1.26 مليون معاملة.

المحفظة المرتبطة بهذا الروبوت أنفقت تقريبا 38,000 إيثيريوم، أو ما يعادل 70 مليون دولار، على تكاليف الغاز.

الروبوت قام بتنفيذ 1.26 مليون معاملة كما هو مُبين في لوحة معلومات التي أنشأها “Hildobby”.

للمقارنة، حلت بينانس في المركز الثاني بأكثر من 7.73 مليون معاملة، لكنه أنفقت أقل من نصف ما أنفقه روبوت “JaredFromSubway” على تكاليف الغاز.

يُذكر أيضا أن تكلفة غاز الإيثيريوم تواجه انخفاضا، حيث يبلغ السعر الحالي 9.39 Gwei.

جدير بالذكر أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل “JaredFromSubway”، تتحكم بشكل كبير في نشاط التداول على منصات التبادل اللامركزية، حيث تُساهم في حوالي 80% من حجم التداول على Uniswap.

ما يميز هذا الروبوت هو تعقيد الخوارزميات التي يستخدمها.

منذ ظهوره الأول في فبراير 2023، تمكن من تضمين معاملاته في أكثر من 60% من الكتل على شبكة الإيثيريوم.

وفي أبريل من العام نفسه، كان ينفق يوميا أكثر من 1.1 مليون دولار على تكاليف الغاز.

رغم الإثارة التي يُحدثها هذا الروبوت في مجتمع الإيثيريوم، لا يُعرف بعد كيفية تحقيقه للأرباح أو الخسائر.

والروبوت، الذي سُمي على اسم “جاريد فوغل”، المتحدث السابق لسلسلة مطاعم “صب واي”، يُظلله الغموض.

اقرأ أيضا:

تحويل 43,000 ايثيريوم إلى منصة كوين بيس يثير اهتمام مجتمع الكريبتو

بينانس تصبح ثاني أكبر شركة دفعا للضرائب في الاتحاد الأوروبي