إتفاق تسوية بين شركة Linus Financial وهيئة SEC الأمريكية لإنهاء النزاع القانوني

Linus Financial، هي شركة متخصصة في العملات المشفرة ومقرها ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وصلت مؤخرا إلى تسوية خارجية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في وقت سابق، كانت الشركة قد أطلقت منتجات كريبتو استثمارية مقابل العملات التقليدية.

اختارت الشركة التوقف الذاتي عن نشاطها بعد أن أثارت شركة منافسة جدلا مع الهيئة التنظيمية بخصوص منتج مشابه.

مخالفات قانونية تتعلق بالأوراق المالية غير المسجلة:

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات العديد من القضايا مؤخرا بشأن بيع عملات كأوراق مالية.

في حالة Linus Financial، تم التركيز على حسابات الفائدة كنقطة خلافية.

وفقا للإفصاح الصحفي من الهيئة، لم تكن حسابات فائدة Linus مسجلة كأوراق مالية، وبالتالي لم تكن تحت رعاية الاعفاءات التنظيمية.

لتصنيف أي منتج كورقة مالية، يجب أن يمر بـ “اختبار Howey“، ويتعين أن يكون هناك توقع معقول للربح.

الهيئة وجدت أن حسابات شركة Linus التي تقدمها لعملائها تقع ضمن هذا التصنيف.

بعدها تم التوصل إلى تسوية مع Linus Financial دون فرض عقوبات، بفضل تعاون الشركة مع الهيئة.

“ستيسي بوجيرت”، المدير المساعد لقسم التنفيذ في الهيئة، أكد أن الهدف هو تحفيز التعاون بين الشركات في هذا القطاع مع الهيئة التنظيمية.

Linus Financial، التي بدأت تقديم هذه الحسابات في مارس 2020، قامت بإنهاء عملياتها في نهاية مارس 2022.

وقد قامت بوقف بيع حسابات جديدة وإرشاد عملائها إلى تصفية وإغلاق حساباتهم في غضون شهر وذلك تحت طائلة التهديدات التنظيمية.

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