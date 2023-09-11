إتمام معاملة واحدة للبيتكوين بتكلفة نصف مليون دولار!

أنفق مستخدم لشبكة البيتكوين مبلغ ضخما يقدر بـ 19 بيتكوين أي ما يعادل حوالي 509,563 دولار، كرسوم لإتمام معاملة واحدة.

تم رصد هذه الرسوم العالية عبر حساب Whale Alert، الذي يوفر خدمة متخصصة في متابعة المعاملات الكبيرة للعملات المشفرة.

هذه الرسوم تعتبر غير عادية بالمقارنة مع متوسط التكلفة المعتادة لمعاملات البيتكوين.

بالنسبة للأسعار العادية، يصل متوسط رسوم معاملة البيتكوين إلى حوالي 1.410 دولار، وهو رقم قد انخفض بنسبة 37.30% مقارنة باليوم السابق وزاد بنسبة 12.62% عن العام الماضي.

وهذا يجعل هذه الحالة تبرز بشكل كبير كظاهرة شاذة وغير متوقعة.

مالتفسير المحتمل؟

الرسوم الباهظة قد تكون نتيجة لخطأ فني، أو تكوين غير صحيح في برنامج المعاملات، أو لأسباب يعرفها صاحب المعاملة فقط.

لقد أثار هذا الحدث موجة من ردود الفعل المتنوعة في مجتمع العملات المشفرة، تراوحت بين الدهشة والسخرية والنقاش حول كفاءة وقابلية التوسع لشبكة البيتكوين.

من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم العالية كانت تعادل تقريبا مكافآت التعدين لثلاث كتل بيتكوين، ما يُعتبر عادة حافزا للمعدنين للتحقق من صحة المعاملات.

وقد استغل مؤيدو العملات الرقمية البديلة الفرصة للتعبير عن انتقاداتهم للبيتكوين، المعروفة باسم ملك العملات المشفرة والتحدث عن سرعة والرسوم المنخفضة جدا التي تقدمها مشاريع العملات الرقمية البديلة التي يدعمونها.

اقرأ أيضا:

إتفاق تسوية بين شركة Linus Financial وهيئة SEC الأمريكية لإنهاء النزاع القانوني

تكاليف غاز الايثيريوم تصل لأكثر من 70 مليون دولار: إليك الجهة الأكثر انفاقا