شركة “آبل” تستحوذ على حقوق كتاب يروي قصة مؤسس منصة الكريبتو FTX

“آبل” الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، والتي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 3 تريليون دولار، قامت بشراء حقوق الكتاب القادم الذي يتناول حياة “سام بانكمان فريد” مؤسس شركة FTX.

يُتوقع أن يُصبح الكتاب جزءا من سلسلة من الأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية التي ستتناول حياة “سام بانكمان فريد” والإمبراطورية التي بناها والتي انهارت لاحقا.

شركة “آبل” تنال الحقوق بمزايدة كبيرة:

كان انهيار شركة FTX واحد من أبرز الأحداث في صناعة العملات الرقمية المشفرة والتمويل العالمي خلال النصف الثاني من العام 2022.

بينما اعترف بعض القادة التنفيذيين السابقين بالتحايل على المستخدمين، ظل “سام بانكمان فريد” يُنفي الاتهامات الموجهة إليه، مع تحديد موعد لمحاكمته في الثالث من أكتوبر المقبل.

من المثير للاهتمام أن كتاب “مايكل لويس”، والذي يُعنى بحياة “سام بانكمان فريد”، سيُصدر في نفس التوقيت تقريبا.

حسب تقرير حديث، أثار الكتاب اهتماما واسعا مما أدى إلى حرب مزايدة نجحت فيها شركة “آبل” بالفوز بحقوق النشر مقابل 5 مليون دولار، وهو مبلغ غير مسبوق لكتاب لم يُنشر بعد.

سجن “سام بانكمان فريد” والظروف المحيطة به:

سيُركز الكتاب على فترة معينة من حياة “سام بانكمان فريد”، متناولا صعوده وسقوطه والتحديات القانونية التي واجهها.

يُذكر أن ” بانكمان” تم القبض عليه في جزر البهاما وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث أُطلق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

ومع ذلك، عاد إلى السجن بعد اتهامات بالتلاعب بالشهادات.

السجن الذي أُقيم فيه يُعتبر من أكثر السجون فظاعة في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية، وذُكر أيضا أن نظامه الغذائي كنباتي أثر على ظروف اعتقاله.

هذا يُعتبر تطورا كبيرا في مسيرة القصص المرتبطة بصناعة العملات المشفرة، ويُظهر الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبرى مثل “آبل” بهذا المجال.

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