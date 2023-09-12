هل يواجه سعر البيتكوين تهديد حقيقي؟ حاملي البيتكوين في موقف صعب

يشهد سوق الكريبتو انكماش في مستويات السيولة، حيث بلغت أحجام التداول مستويات قياسية منخفضة، وفقا لتقرير أصدرته شركة التحليل Glassnode في 11 سبتمبر.

أفادت الشركة أيضا بأن جزء كبير من معروض البيتكوين عرضة لخسائر كبيرة غير مُحققة.

حاملي البيتكوين الجدد في موقف صعب:

في ظل ما يُعرف بـ”نقص السيولة”، يظل ملاك البيتكوين طويلي الأمد ثابتين في استثماراتهم ولا يبيعون إلا نسبة صغيرة.

هؤلاء المستثمرين ليسوا جدد على تقلبات السوق، بينما قد يجد المستثمرون الذين انضموا مؤخرا أنفسهم في موقف صعب بعد هبوط سعر البيتكوين بنسبة 63% عن ذروتها.

تشير البيانات إلى استقرار ضئيل في القيمة المحققة على البلوكشين، مع وجود توازن نسبي بين الأرباح والخسائر في السوق.

غالبية العملات تُتداول بالقرب من سعر الشراء الأصلي، ووفقا لمنصة Glassnode:

الأرباح والخسائر المحققة تقارب مستويات عام 2020، مما يدل على فقدان كامل للديناميكية الصاعدة التي شهدناها في 2021.

مزيد من العلومات تُظهر أن ملاك البيتكوين على المدى الطويل يحتفظون بحوالي 14.74 مليون بيتكوين، في حين انخرط عرض المستثمرين ذوي المدى القصير لأدنى مستوياته منذ 2011، مُسجلا 2.46 مليون بيتكوين.

القلق من التنظيم لا يزال موجود ويتسبب في عدم اليقين، خصوصا في الولايات المتحدة، مما قد يجعل اللاعبين الكبار في وضع انتظار.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل FTX على الموافقة لبيع مقتنياتها من العملات الرقمية المشفرة في 13 سبتمبر، مما قد يزيد من الضغط الهبوطي على الأسواق التي تُظهر بالفعل تراجع هذا الأسبوع.

صرح “ريان سيلكيس” مؤسس Messari، بأن السوق في أسوأ حالاته من الناحية المعنوية.

القيمة الإجمالية للسوق تذهب لأدنى مستوى لها منذ منتصف مارس، مُسجلة 1.02 تريليون دولار في التداولات الأولية بآسيا اليوم الثلاثاء.

لكن السوق تعافى قليلا لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.03 تريليون دولار، ومع ذلك، يبدو أن المضاربين البائعين يترقبون.

البيتكوين وإثيريوم تراجعتا بنسب 0.1% و2% على التوالي، والعملات الرقمية الأخرى تواجه المزيد من التحديات.

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