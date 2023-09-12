بايبال تتوسع في مجال الكريبتو بإطلاق خدمة تحويل العملات الرقمية إلى الدولار

تواصل شركة بايبال، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات من وادي السيليكون، توسيع نطاق خدماتها المرتبطة بالعملات الرقمية، تزامنا مع استمرار نمو محفظتها من الأصول الرقمية.

فبعد أن أطلقت سابقا خدمة “On Ramp” التي تُمكِن العملاء من شراء العملات المشفرة، تقدم الشركة الآن خدمة “Off Ramp” لتسهيل عملية تحويل العملات الرقمية إلى عملة الدولار.

وفقا لبيان صادر عن الشركة، يُمكِن للمستخدمين في الولايات المتحدة تحويل عملاتهم المشفرة مباشرة إلى رصيدهم في بايبال، ما يتيح لهم القدرة على التسوق أو إرسال الأموال أو حفظها أو حتى نقلها إلى حسابهم البنكي أو بطاقة الخصم.

تقدم الخدمة دعما للمحافظ الرقمية، التطبيقات اللامركزية وأسواق NFT، وهي متوافقة أيضا مع MetaMask.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن تجار وأصحاب مشاريع الويب 3 يستطيعون الاستفادة من هذا التكامل عبر الوصول إلى مجموعة من الأدوات والإجراءات الأمنية لمنع الاحتيال والتحكم في عمليات استرداد الأموال وحل النزاعات.

يأتي هذا الإعلان بعد مبادرات سابقة أُعلن عنها من قبل شركة بايبال في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك إطلاق عملة مستقرة بالشراكة مع Paxos، وتكامل جديد مع شركة Ledger يُمكِن العملاء في الولايات المتحدة من شراء وحفظ عملات مثل البيتكوين والإيثريوم واللايتكوين باستخدام حساباتهم في بايبال.

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