مستثمر في البيتكوين ينوي مقاضاة السلطات المحلية بعد التخلص الغير مقصود من 8000 بيتكوين

“جيمس هاولز”، مواطن من نيوبورت (المملكة المتحدة)، يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة لعدم السماح له بالبحث عن محرك الأقراص الثابت الذي فقده والذي يحتوي على 8000 بيتكوين.

“هاولز” يحاول استرجاع هذه العملات المشفرة منذ عقد من الزمان، لكن السلطات تعتقد أن المشروع قد يكون ضارا بالبيئة.

معركة “هاولز” القانونية لاستعادة بيتكوينه المفقودة:

بحسب صحيفة “التلغراف”، فشلت محاولات “هاولز” المتعددة للحصول على إذن للبحث في موقع مكب النفايات.

“هاولز” يعبر عن تحفظه على عدم استعداد المجلس لحل الأمور بشكل ودي، وقد أرسل خطابا مفتوح إلى المجلس يوضح فيه طلباته.

في عام 2013، فقد “هاولز” 8000 بيتكوين أثناء تنظيفه لمنزله والتي قام بتعدينها في عام 2009،

على الرغم من محاولاته المستمرة لاستعادة البيتكوين، فإن السلطات ترفض السماح له بالبحث في مكب النفايات، مستشهدة بالتأثير البيئي.

في عام 2022، اقترح “هاولز” إجراء بحث بقيمة 11 مليون دولار، ووعد بتوزيع جزء من العملة المستعادة على الذين يساعدونه وسكان نيوبورت، لكن المجلس لم يستجب لطلباته.

تقدر قيمة البيتكوين التي فقدها هاولز بنحو 205 مليون دولار حاليا، وينوي المقاضاة للحصول على تعويضات تصل قيمتها لنحو 557 مليون دولار.

يدعي “هاولز” أيضا أن السلطات المحلية أعاقته عن طريق عدم السماح له بالبحث عن البيتكوين لمدة عشر سنوات.

في الجهة المقابلة، تصر السلطات المحلية على أن البحث في الموقع مستحيل من الناحية البيئية، وترفض التعليق على القضية مرة أخرى.

متحدث باسم المجلس قال إن الأمر يستهلك وقتا يمكن استخدامه في خدمة المجتمع.

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