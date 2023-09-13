شركة الريبل توظف 80% من يدها العاملة خارج الولايات المتحدة فهل يقع اللوم على هيئة SEC؟

في أحدث تقاريرها، أعلنت شركة الريبل (Ripple Labs) عن نيتها توظيف حوالي 80% من موظفيها خارج الولايات المتحدة.

يأتي هذا في سياق النزاع القائم بين الشركة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

خلال مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ، قال “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، إن في مجالات قانونية مثل هونج كونج وسنغافورة والمملكة المتحدة ودبي، تشجع الحكومات على التعاون مع القطاع الخاص وتوفير إشارات قانونية واضحة.

رغم الحكم القضائي الذي أيد شركة ريبل، لا تزال الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات متحفظة في تصنيف عملة XRP كورقة مالية.

تحت إشراف “غاري جينسلر”، رئيس الهيئة، تم التأكيد على التشدد تجاه الأصول الرقمية، خصوصا بعد الاضطرابات التي شهدها السوق في عام 2022.

من جهة أخرى، قاومت شركة الريبل طلب هيئة SEC لاستئناف الحكم الذي قضى بأن العملة ليست ورقة مالية عند بيعها للمستثمرين الأفراد.

بدأت الهيئة إجراءات قانونية ضد شركة الريبل في 2020، مدعية أنها لم تقم بتسجيل عملة XRP كضمان.

أكدت الهيئة على ثقتها في القضية، مشيرة إلى عدم وجود أحكام قضائية تفيد الريبل.

من جانبه، كشف “غارلينغهاوس” عن إنفاق الشركة لأكثر من 100 مليون دولار على النفقات القانونية وأعرب عن تفاؤله بالفوز في القضية.

بالإجمال، يبدو أن نزاع الريبل مع الهيئة يتسع، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير الرقابة التنظيمية على الابتكار في مجال العملات المشفرة.

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