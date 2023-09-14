بينانس تتعهَّد بتقديم 3 ملايين دولار في شكل عملات BNB لضحايا زلزال المغرب

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - تعهَّدت بورصة العملات المشفَّرة "بينانس" (Binance) بتقديم ملايين الدولارات في شكل عملات (BNB) إغاثةً للمتضررين من الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر وتسبب في ما لا يقلُّ عن 2000 حالة وفاة في مراكش وحدَها، رابع أكبر مدينة في البلاد.

وفقاً لإعلان 11 سبتمبر، ستقدم بينانس إيردروبز بنحو 3 ملايين دولار في شكل عملات BNB للمستخدمين الذين حدَّدت أنَّهم يعيشون في المناطق المتضررة.

يُذكر أنَّ قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، حيث يصنِّفهُ المقياسُ على أنَّه زلزال "كبير".

ومن جهته، وصف تشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، الزلزالَ بأنَّه "مدمِّرٌ" للشعب المغربي، وقال إنَّه يتعاطف مع البلاد ويحسُّ بمأساتها.

كما أنَّ تشاو دعا المستخدمين غير المتأثرين بالحادث إلى توزيع الأموال على من هم في أمس الحاجة إليها:

"بالنسبة للمستخدمين المغاربة الذين يتلقُّون هذه التبرُّعات ولكنَّهم لم يتأثَّروا بالزلزال، نطلب منهم نقلَ الأموال إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

كما قالت بينانس إنَّها ستحدِّد المستخدمين في المنطقة باستخدام بروتوكول إثبات العنوان المكتمل قبل الكارثة، حيث سيحصل المستخدمون في منطقة مراكش آسفي، المنطقة الأكثر تضرراً، على 100 دولار في شكل عملات BNB مباشرةً إلى حسابات بينانس الخاصة بهم.

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أمَّا المستخدمين المغاربة خارج جهة مراكش آسفي، فتخطط بينانس لإسقاط 10 دولارات لكل منهم. ومن المتوقع أن يتلقَّى نحو 70 ألف مستخدم من مستخدمي بينانس الذين يعيشون في البلاد مستوىً معيَّناً من المساعدات بدءاً من 12 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت بينانس بأنَّها أنشأت عنوانَ محفظة عام يقبل المساهمات للحصول على مساعدات إضافية، والتي يمكن تقديمها في شكل عملات BNB وبيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ويو إس دي كوين (USDC) وتيثر (USDT) وبينانس يو إس دي (BUSD).

والجدير بالذكر أنَّه في مارس، نفَّذت بينانس خطةَ مساعدات مماثلة للمتضررين من الزلازل الشديدة التي ضربت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، مع تقديم إيردروبز بقيمة 100 دولار من عملة BNB.

لقد استُخدمت العملات المشفرة بشكل متزايد وسيلةً يمكن عبرها إيصال المساعدات لضحايا الكوارث ووسيلةً للأعمال الخيرية.

فبعد الدمار الذي خلَّفه الزلزالُ التركي السوري، استخدم العديدُ من اللاعبين الرئيسين في مجال الويب 3، بما في ذلك بينانس و"ساندبوكس" (The Sandbox) و"بيتغيت" (Bitget) و"تيثر" (Tether) و"غيت دوت آي أو" (Gate.io)، العملاتَ المشفَّرةَ وسيلةً لتوزيع المساعدات على المجتمعات المتضررة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره