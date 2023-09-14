كوين بيس ستدمج شبكة بيتكوين لايتنينغ: الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - أكَّدت بورصة العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase) قرارَها بدمج بروتوكول الدَّفع المنتمي للطبقة الثانية (Lightning Network)، حيث يسعى المستخدمون إلى معاملات بيتكوين (BTC) أسرع وأرخص.

أُنشئت شبكة لايتنينغ (LN) للمساعدة في حلِّ مشكلة قابلية توسُّع شبكة بيتكوين والتنافس ضدَّ مشروعات العملات المشفَّرة الجديدة التي وعدت بمعاملات أسرع وأرخص نسبياً.

علماً بأنَّه حتَّى وقتٍ قريب، لم تكشف بورصات العملات المشفرة الرئيسة، بما فيها "كوين بيس" (Coinbase) و"بينانس" (Binance)، عن أيِّ نيةٍ لتبنِّي حلِّ الطبقة الثانية، حيث جادلَ العديدُ من أعضاء المجتمع بأنَّ تكامُل شبكة لايتنينغ (NL) يقدِّم حوافزَ أقلَّ لدخل البورصات.

ولكن في مواجهةٍ للرواية السائدة، أكَّد الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، براين أرمسترونغ ، قرارَ البورصة بدمج شبكة لايتنينغ (Lightning Network)، وأضاف قائلاً:

"بيتكوين أهمُّ الأصول في العملات المشفرة، ونحن متحمِّسونَ لأداء دورنا لتمكين معاملات أسرع وأرخص للبيتكوين؛ سيستغرق الأمر بعض الوقت للدمج، لذا يُرجى التحلِّي بالصبر".

يأتي قرار دمج كوين بيس لشبكة بيتكوين لايتنينغ (Bitcoin Lightning) بعد شهر من بدء فيكتور بونين، المتخصِّص في البروتوكولات في كوين بيس، التحقيقَ في جدوى تكامل شبكة لايتنينغ (LN). ولكن خلال هذا الجدول الزمني، شكَّك مؤسِّس "مايكرو ستراتيجي" (MicroStrategy)، مايكل سايلور، والرئيس التنفيذي لشركة "سكوير" (Square)، جاك دورسي، علناً في موقف أرمسترونغ من شبكة لايتنينغ.

بعد إعلان أرمسترونغ، احتفلَ مجتمعُ العملات المشفرة بالقرار، حيث سيتيح تكامل شبكة لايتنينغ (LN) مع كوين بيس لمزيدٍ من المستخدمين إجراءَ المعاملات الصغيرة للبيتكوين بأسعار معقولة وفعَّالة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت بينانس في 17 يوليو عن الانتهاء من تكامل شبكة بيتكوين لايتنينغ (Bitcoin LN) لعمليات سحب وإيداع البيتكوين (BTC).

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إذ أصبح الآن بإمكان مستخدمي بينانس الذين يريدون سحبَ أو إيداع البيتكوين تحديدُ خيار "لايتنينغ" (LIGHTNING). فيما تشمل الخيارات الأخرى BNB Smart Chain (BEP-20) وBitcoin وBNB Beacon Chain (BEP2) وBTC (SegWit) وEthereum ERC-20.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره