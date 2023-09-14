الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: "الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة يجب أن تتجنَّب الولايات المتحدة"

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - الولايات المتحدة من أسوأ الأماكن في العالم — إن لم تكن الأسوأ — لإطلاق شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة في الوقت الحالي، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple)، براد غارلينغهاوس، الذي تخوض شركتُه معركةً قانونيةً مع منظِّم الأوراق المالية الأمريكي.

أفاد غارلينغهاوس في جلسة 12 سبتمبر في مؤتمر توكن 2049 (TOKEN2049) في سنغافورة بأنَّ "البلدَ الوحيد الذي لن أشجعك على إطلاق شركة فيه الآن هو الولايات المتحدة".

يريدُ رئيس ريبل من الولايات المتحدة أن تتعلَّم من أمثال سنغافورة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسويسرا عبر سنِّ سياساتٍ تشجِّع الابتكارَ في مجال العملات المشفرة مع حماية المستهلكين.

أنابيل درولرز من بلومبرغ (في جهة اليسار) تدير جلسة نقاش مع غارلينغهاوس (يسار الوسط)، وهونغ فانغ من OKX (يمين الوسط) ومايك بيلش من BitGo (في جهة اليمين). المصدر: أندرو فنتون / كوينتيليغراف

كما ألقى غارلينغهاوس باللوم على هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مدَّعياً أنَّها تخوض حرباً سياسية مع الصناعة بدعاواها القضائية.

وقال غارلينغهاوس إنَّ استراتيجية الدعوى القضائية هذه لا تعمل، وادَّعى أنَّ فوز ريبل وغراي سكيل في المحكمة على هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يشير إلى أنَّ مزاج المحكمة يتحوَّل لصالح الصناعة.

"أعتقد أنك ترى تحوُّل الزخم، وأظنُّ أنَّه كان من المعتاد أن يقول كثيرٌ من القضاة: ’حسناً، هيئةُ الأوراق المالية والبورصات على حقٍّ دائماً‘، ولم يكونوا يقاتلون ذلك [ولكن] أعتقد أنَّك بدأت ترى تغيُّرَ هذا النمط".

في حين أنَّ النتائج في قضيَّتي ريبل وغراي سكيل ليست ملزمة قانوناً، أشار غارلينغهاوس إلى أنَّ النتائج توفِّر مزيداً من الوضوح لبورصات العملات المشفَّرة ومقدِّمي خدمات الحفظ العاملين في الولايات المتحدة — في الأقل في الوقت الحالي.

ومن ناحيته، أقرَّت رئيسة أو كي إكس (OKX)، هونغ فانغ، بالسياسة القائمة، لكنَّها شدَّدت على أن تركِّزَ شركاتُ العملات المشفرة على ما يمكنها السيطرةُ عليه.

"يمكننا فقط التحكُّم في ما يمكننا التحكُّم فيه، وهو بناءُ المنتج المناسب والتركيز على التكنولوجيا ودعم التنظيم المسؤول".

بالرغم من أنَّ الولايات المتحدة سوقٌ كبيرة لشركة ريبل، أشار غارلينغهاوس إلى أنَّ الشركة توسِّع خدماتها إلى بُلدانٍ يدَّعي أنَّها أكثر تقدميَّةً وتفهُّماً للفوائد المحتمَلة لتكنولوجيا البلوكتشين.

ربما لسنا مستعدين لصندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة

خلال الجلسة، قالت فانغ إنَّها تعتقد أنَّ المستثمرين قد لا يكونون مستعدِّين لحلول الوصاية المبنية على صندوق البيتكوين (BTC) الفوري المتداول في البورصة (ETF) لأنَّ الكثير من البنية التحتية الجديدة القائمة على البلوكتشين لم تُختبَر من قبل الجماهير.

"أعتقد أنَّ هناك تأثيراً كبيراً على الوصاية [...] والسؤال الذي يدور في ذهني هو ما إذا كانت صناعتنا جاهزة بالفعل لذلك".

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اعترفت فانغ بأنَّ صندوقَ البيتكوين الفوري المتداول سيؤدي إلى المزيد من التدفُّقات المؤسَّسية، لكنَّها غير مقتنعة بأنَّ المستثمرين يمكنهم الآن تحمُّل تقلُّبات البيتكوين، وثانياً خمَّنت مدى استعدادهم لمواصلة بناء المزيد من التطبيقات على رأس البيتكوين.

إذ قالت فانغ: "نحن في الواقع نكوِّن شيئاً جديداً يمكننا البناءُ عليه؛ نظامٌ نقدي جديد لم يؤت ثماره بعد. لذلك لا أعرف ما إذا كنَّا مستعدين لذلك حتى الآن من منظور البنية التحتية للصناعة."

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره