Binance.US تستغني عن ثلث الموظفين بالتزامن مع مغادرة الرئيس التنفيذي براين شرودر

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - سرَّحت Binance.US، ذراعُ الولايات المتحدة لبورصة العملات المشفَّرة بينانس، نحو ثلث موظَّفيها — أو 100 موظَّف — بالتزامن مع مغادرة رئيسها ومديرها التنفيذي براين شرودر.

أكَّد متحدِّث باسم Binance.US لـ "كوينتيليغراف" تسريحَ العمال ورحيلَ شرودر، مضيفاً أنَّ الشركة اتَّخذت الإجراءات لإعطاء البورصة "ما يزيد عن سبع سنوات من المدرج المالي" وسطَ انتقالها إلى أن تصبح بورصة للعملات المشفرة فقط.

"إنَّ المحاولات العدوانية من جهة [هيئة الأوراق المالية والبورصات] لشلِّ صناعتنا، والتأثيرات الناتجة في أعمالنا، لها عواقب في العالم الحقيقي على الوظائف الأمريكية والابتكار، وهذا مثال مؤسف على ذلك".

كما أكَّد المتحدث استبدالَ شرودر على أساس مؤقَّت بكبير الموظَّفين القانونيين نورمان ريد.

علماً بأنَّ شرودر انضم إلى Binance.US في سبتمبر 2021، ويأتي رحيله وسْطَ عددٍ كبير من الإجراءات التنظيمية المتخَّذة ضدَّ الشركة في الأشهر الأخيرة.

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في وقت سابق من هذا العام، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضدَّ Binance وBinance.US والمؤسس المشارك للبورصة، تشانغبينغ تشاو (CZ)، بمزاعم إدارة بورصة غير قانونية، وبيع أوراق مالية غير مسجَّلة، وانتهاك قوانين السلع، وإساءة التعامل مع أموال العملاء.

وفي 9 يونيو/حزيران، علقت البورصة الودائعَ بالدولار، وأبلغت عملاءها أنَّها ستوقف أيضاً قنوات السحب الورقية وسْطَ المعركة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ثم بعد ذلك تحوَّلت Binance.US إلى بورصة عملات رقمية مشفَّرة فقط لمدة شهرين، ولم تستطع فتحَ مسارٍ للسحب بالدولار مرة أخرى إلا في أغسطس عندما عقدت شراكةً مع "مون باي" (MoonPay).

أمَّا في يوليو، فأشار تقريرٌ من رويترز، نقلاً عن بيانات كايكو (Kaiko)، إلى أنَّ حصة سوق Binance.US في الولايات المتحدة انخفضت مما يزيد عن 22% في أبريل إلى نحو 0.9% اعتباراً من 26 يونيو.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره

Additional reporting by Felix Ng