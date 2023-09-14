بينانس ستقدم 500 ألف دولار في شكل إيردروبز BNB للمستخدمين المتضررين من الفيضانات في ليبيا

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - أعلنت بينانس أنَّها ستقدِّم إيردروبز (Airdrops) بقيمة 500 ألف دولار في شكل عملة (BNB) للمستخدمين المتضرِّرين من الفيضانات الأخيرة في ليبيا، والتي يدَّعي مسؤولو البلاد أنَّها أودت بحياة الآلاف من الناس.

وفقاً لإعلان 12 سبتمبر، سترسل بينانس مباشرةً ما قيمته 100 دولار من عملات (BNB) إلى كلِّ مستخدمٍ محدَّد في ليبيا أكملَ بروتوكولَ إثبات العنوان بحلول 11 سبتمبر. في الوقت نفسه، سيحصل المستخدمون الذين حُدِّدوا بعد الموعد النهائي الأولي قبل 30 سبتمبر على 25 دولاراً في شكل عملات BNB.

كما سيحصل جميع المستخدمين النشطين الذين يتعاملون في جميع أنحاء ليبيا على ما قيمته 10 دولارات من عملات BNB. علماً بأنَّ بينانس أفادت بأنَّ الأموال ستصل إلى المستخدمين بدءاً من 13 سبتمبر.

كما أطلقت (Binance Charity) عنوانَ تبرُّعٍ عام يقبل عملات BNB وبيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ويو إس دي كوين (USDC) وعملة تيثر المستقرة (USDT) وبينانس يو إس دي (BUSD)، مع تقديم المساهمات للمنظمات غير الحكومية.

يُذكر أنَّه في 10 سبتمبر، وصلت "العاصفة دانيال" (Storm Daniel) إلى اليابسة في ليبيا، حيث انفجرت السدود، وجرفت المباني ومحت نحو ربع مدينة درنة الساحلية الشرقية؛ وفقاً لوزارة الداخلية في البلاد، تسبَّبت العاصفة في فيضانات أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 5000 شخص.

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ومن جهتها، أفادت بيناس بأنَّه "في أعقاب الكوارث الطبيعية، غالباً ما يفقد الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية في اللحظة التي تكون فيها ثمَّةَ حاجةٌ إلى أموال إضافية للمساعدة في تغطية الإمدادات الطبية والغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى،" مضيفةً أنَّ "تحويلات العملات المشفرة تُستخدم الآن بشكل متزايد لتقديم المساعدات المالية لضحايا الكوارث لأنَّها توفر معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة وبلا حدود وشفافة".

بعد الزلزال والهزات الارتدادية المتعددة التي هزَّت تركيا وسوريا في فبراير، استخدمت بورصات العملات المشفرة ومنصات الويب 3 الأخرى العملات المشفرة لتقديم المساعدات للدول المنكوبة. إذ تبرَّعت "بينانس" (Binance) و"هوبي" (Huobi) و"بيتفينيكس" (Bitfinex) و"تيثر" (Tether) و"ساندبوكس" (The Sandbox)، من بين لاعبين ومتبرعين آخرين في مساحة الويب 3، بنحو 12 مليون دولار من العملات المشفرة بشكل جماعي للمجتمعات المتضررة.

كما أنَّه في 11 سبتمبر، تعهَّدت بينانس أيضاً بتقديم نحو 3 ملايين دولار من عملات BNB لضحايا زلزال المغرب.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره