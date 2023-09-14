متصفح أوبرا يطلق محفظة العملات المستقرة MiniPay في أفريقيا

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - كشفت منصة الويب "أوبرا" (Opera) عن خططها لإطلاق محفظة عملات مستقرة غير حاضنة ومدمَجةٍ في متصفح الويب للهاتف المحمول، مشيرةً إلى أنَّها ستتيحها لقاعدة مستخدميها في إفريقيا.

في 13 سبتمبر، قدَّم مزود خدمات الويب تكامُل محفظة "ميني باي" (MiniPay)، المبني على بلوكتشين (CELO)، والذي يسمح للمستخدمين في إفريقيا بإرسال العملات المستقرة واستلامها باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة الموجودة مسبقاً.

يُذكر أنَّ أوبرا بدأت عملياتها في أفريقيا قبل 17 عاماً، ولديها الآن ما يزيد عن 100 مليون مستخدم في القارة. أمَّا إطلاق MiniPay فسيبدأ في الأشهر المقبلة، مع بدايته أولاً في نيجيريا.

كما علَّق يورغن أرنيسن، نائب الرئيس التنفيذي للهاتف المحمول في أوبرا، قائلاً:

"لطالما أشار المستخدمون في نيجيريا وكينيا وغانا وجنوب إفريقيا إلى مخاوفهم المستمرة بشأن الرسوم المرتفعة وأوقات تشغيل الخدمة غير الموثوقة والافتقار إلى الشفافية حول تقدم المعاملات وعدم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول."

ستعمل محفظة MiniPay الجديدة برسوم فرعية، ومحافظ داخلية ومحافظ احتياطية عبر بيانات اعتماد المستخدمين على غوغل.

كما دُمجت مع طرائق الدفع المحلية، بما فيها (Airtime) و(MPesa)، إلى جانب التحويلات المصرفية التقليدية، للسماح لمستخدميها بإضافة وسحب العملات المستقرة من المحفظة إلى العملة المحلية.

ومن جهته، أخبر أرنيسن "كوينتيليغراف" أنَّهم طوَّروا متصفح "أوبرا ميني" (Opera Mini) خصيصاً لأفريقيا على أنَّه "تقنية فريدة وموفِّرة للبيانات تسمح للمستخدمين بتصفح الويب والوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم الشهري".

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لدى (Celo) أيضاً قاعدةُ مستخدمين قوية في إفريقيا، وتقول إنَّ التكامل "يفتح الباب" لمزيد من التطبيقات اللامركزية المتوافقة مع شبكة إيثيريوم، والتي سيجري إنشاؤها لمحفظة MiniPay.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أرنيسن أنَّه مع إطلاق المنتَج، ستدعم MiniPay عملةَ Mento المستقرة مقابل (cUSD) أو (Celo Dollar)، والتي تتعقَّب قيمة الدولار الأمريكي، على شبكة (Celo).

"بهذه الطريقة، نحن لا نخلط الأمر على المستخدمين بالعديد من العملات في وقت واحد، كما هو الحال في محفظة العملات المشفرة العادية."

في أبريل من هذا العام، أعلنت أوبرا عن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد في آخر تحديث للمتصفح في ذلك الوقت. إذ تمنح ميزة الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح، والتي تُسمَّى (AI Prompt)، المستخدمين "توجيهات سياقية" لصفحات الويب أو النص المميَّز.

علماً بأنَّها في ديسمبر الماضي، أطلقت مجموعةً من أدوات الأمان بهدف حماية المستخدمين من "الجهات الفاعلة الخبيثة على الويب 3".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره