سعر عملة TON يرتفع بنسبة 7٪ مع دمج تيليغرام محفظةَ العملة المشفرة TON

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - كشف تطبيق المراسلة الشهير "تيليغرام" أخيراً عن محفظةِ عملاتٍ مشفَّرة بعد نحو ثلاث سنوات من كشفه للمرة الأولى عن خطط لبناء نظام بيئي على الويب 3، حيث أُعلنَ عن المحفظة في مؤتمر Token2049 الجاري في سنغافورة.

تيليغرام تكشف النقاب عن دمج محفظة الوصاية الذاتية القائمة على شبكة TON. المصدر: X (تويتر سابقاً)

طُوَّرت محفظةُ العملات المشفَّرة على بلوكتشين TheOpen Network (TON)، وهي متاحةٌ الآن لمستخدميها البالغ عددهم 800 مليون في جميع أنحاء العالم. علماً بأنَّ دمج محفظة TON في تيليغرام ساعد على رفع سعر عملة TON بنسبة 7٪ تقريباً عند الإعلان.

رتفاع سعر عملة TON بعد دمج المحفظة. المصدر: TradingView

ومن جهتها، أفادت "تون فاونديشن" (TON Foundation) بأنَّ المشروعات المبنية على بلوكتشين TON ستحصل على أولوية الوصول إلى منصة إعلانات تطبيق المراسلة، إعلانات تيليغرام. مع العلم بأنَّ ميزة المحفظة تتوافر حالياً في الإعدادات للمستخدمين الحاليين، وسيبدأ طرحها عالمياً في نوفمبر في وقت لاحق من هذا العام باستثناء الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى.

خيار محفظة العملات المشفرة يتوافر في إعدادات Telegram حالياً. المصدر: X

يُذكر أنَّ تيليغرام خطَّطت لدمج محفظة العملات المشفرة القائمة على بلوكتشين (TON) في وقت مبكر من عام 2019، ولكن اضطرَّ تطبيق المراسلة إلى قطع علاقاته مع مؤسسة البلوكتشين في عام 2020 بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضدَّ تيليغرام بسبب طرحها الأولي لعملة (ICO) بقيمة 1.7 مليار دولار، إذ عدَّتها الهيئة في فئة الأوراق المالية غير المسجَّلة. لكنَّ منصة المراسلة وصلت إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات مع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار ووعدٍ بسدادِ أيِّ أموالٍ غير منفَقة للمستثمرين.

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ومع تجدُّد الارتباط بين الشركتين، تأمُل (TON Foundation) في بناء البنية التحتية للويب 3 على منصة المراسلة الشهيرة. كما يأمل منشئو المشروع في إنهاء مشكلات الإعداد وإنشاء بوابة للعملات المشفرة لجميع مستخدمي تيليغرام.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره