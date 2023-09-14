"ميني باي": خطوة "أوبرا" الجديدة نحو مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - أعلنت الشركة الرائدة في مجال حلول الانترنت، "أوبرا" (Opera)، عن إطلاق محفظة الويب 3.0 المُدمجة، "ميني باي" (MiniPay)، بالتعاون مع منصة البلوكتشين "سيلو" "Celo". وتهدف الشراكة إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين مستخدمٍ من القارة الأفريقية، في محاولةٍ لمعالجة التحديات التي تواجهها القارة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية المالية وعدم استقرار العملات الوطنية.

تتميز المحفظة الجديدة، التي يبلغ حجمها 2 ميغابايت فقط، بقدراتها على معالجة المعاملات المالية خلال أقل من 5 ثوانٍ، ورسومها التي تبلغ أقل من سنت واحد. وقد دُمجت محفظة "MiniPay" بمتصفح "Opera Mini" المُخصص لنظام الأندرويد، لضمان سهولة الوصول إليها واستخدامها.

ووفقاً للإعلان الذي نشرته "سيلو" في الثالث عشر من سبتمبر، لا تهدف الشراكة إلى إيجاد حلٍ رقميٍّ للتحديات النقدية التي تواجهها إفريقيا فحسب، بل تسعى أيضاً إلى استقطاب الملايين من المستخدمين الجدد إلى فضاء المدفوعات المُشفرة والتطبيقات اللامركزية (dApps).

تشمل الميزات الأساسية التي يُمكن للمستخدمين توقعها وفقاً للمنصة:

رسوم معاملات مُخفضة مع القدرة على استخدام التوكنات المبنية على بروتوكول ERC -20.

تسوية المعاملات المالية خلال مدة زمنية تبلغ 5 ثوانٍ بشكلٍ وسطي.

السماح بالوصول إلى نظام "Celo" البيئي الذي يضم أكثر من 1000 تطبيق، بدءاً بالحلول المحلية مثل "ImpactMarket" ووصولاً إلى منصات التمويل اللامركزية العالمية مثل "Uniswap".

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سلط "يورغن أرنيسن" (Jørgen Arnesen)، نائب الرئيس التنفيذي لـ "أوبرا موبايل"، الضوء على المخاوف الحالية التي تُعاني منها بلدان مثل نيجيريا وكينيا وغانا وجنوب إفريقيا فيما يتعلق برسوم المعاملات وموثوقية الخدمات، مُشيراً إلى أن "MiniPay" هي استجابة تعاونية بين الشركتين لمعالجة هذه التحديات.

ومن جانبه أعرب "رينيه راينسبرغ" (Rene Reinsberg)، المؤسس المشارك لشركة "سيلو" عن حماسه للشراكة، قائلاً: "تمتلك قلّة قليلة من الشركات البصمة العالمية والرؤية المحلية والقدرات التقنية التي توفرها أوبرا لمستخدميها من خلال نظام سيلو البيئي. أنا مُتحمس بشدّة للعملِ مع فريقهم على تطوير حجر الأساس في تحقيق مهمة سيلو على نطاقٍ واسع"

ستكون نيجيريا أول بلدٍ يشهد إطلاق "MiniPay"، مع خططٍ لتوسيع نطاق المحفظة الجديدة ليصل إلى كينيا وغانا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى القارة الأفريقية بأكملها في الأشهر اللاحقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التعاون الأول بين "أوبرا" و"سيلو"، حيث أن مهمتهم المشتركة الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول الرقمي، تعود إلى عام 2021.