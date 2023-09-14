المركزي السنغافوري يحظر مؤسِّسا Three Arrows لمدة 9 سنوات

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 09:48 صباحاً - أصدر البنك المركزي السنغافوري أوامرَ حظرٍ لمدَّة تسع سنوات على كايل ديفيز وسو تشو بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية في البلاد في صندوق التحوط للعملات المشفرة "ثري أروز كابيتال" (3AC).

في بيانٍ بتاريخ 14 سبتمبر، أفادت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) بأنَّ تشو وديفيز محظوران من الأنشطة المنظَّمة خلال فترة الحظر التي بدأت في 13 سبتمبر.

كما لن يُسمح لهما بالإدارة أو العمل مديرين أو أن يكونا مساهمين كبيرين في أي شركة من شركات خدمات سوق رأس المال في سنغافورة.

وفي قرارها بحظرهما، أفادت السلطة النقدية بأنها وجدت المزيد من انتهاكات قوانين الأوراق المالية عندما أجرت المزيد من التحقيقات في شركة (3AC) المفلسة ومؤسسيها المشاركين.

كما ادَّعت السلطة النقدية أنَّ سو وديفيز أخفقا في إخطار البنك المركزي بأنَّ شركة (3AC) وظَّفت ممثلاً تجارياً جديداً، وقدَّما معلومات خاطئة للجهة التنظيمية، إلى جانب إخفاقهما في وضع إطار مناسب لإدارة المخاطر.

أبرز المقتطفات من منطق السلطة النقدية في سنغافورة لأوامر الحظر ضد تشو وديفيز. المصدر: MAS

ومن جهته، أفاد لو سيو يي، مساعد المدير الإداري للسياسة والمدفوعات والجرائم المالية في السلطة النقدية في سنغافورة، بأنَّ "السلطة النقدية في سنغافورة تأخذ نظرة جادَّةً على تجاهل السيد تشو والسيد ديفيز الصارخ للمتطلبات التنظيمية للسلطة النقدية وإهمالهما للواجبات تجاه مديريها".

كما أضاف أنَّ السلطة النقدية "ستتخذ إجراءاتٍ للتخلُّص من كبار المديرين الذين يرتكبون مثل هذا السلوك السيئ".

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يُذكر أنَّه في يونيو الماضي — وسْطَ إفلاسٍ أُبلغ عنه على نطاق واسع وقبل يوم من تقديم (3AC) طلباً للحماية من الإفلاس — وبَّخت السلطةُ النقديةُ صندوقَ التحوط على تزويده إياها بمعلومات كاذبة، وعدم إخباره الوكالةَ الرقابية بتغييرات إدارة تشو وديفيز، وتجاوزه العتبةَ القانونية للأصول تحت الإدارة.

انتهى أمرُ شركة (3AC) في انهيار سوق العملات المشفَّرة العام الماضي بسبب انهيار نظام (Terra) البيئي الذي أدَّى إلى تعرُّض مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية للمليارات من حالات التخلُّف عن سداد القروض.

ويدَّعي الدائنون أنَّ (3AC) مدينةٌ بنحو 3.5 مليار دولار، في حين يسعى المصفُّون إلى استرداد نحو 1.3 مليار دولار من تشو وديفيز اللذين زعما أنَّهما تكبدَّا الدَّين عندما كانت الشركة متعثِّرةً فعلاً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره